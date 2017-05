Caso Bancard: La declaración de Sebastián Piñera en la Fiscalía

Hace una semana, el pasado 4 de mayo, el ex Presidente Sebastián Piñera declaró ante el fiscal Manuel Guerra en calidad de imputado por el caso Bancard, ocasión en la que volvió a negar que haya participado en la decisión de invertir en la pesquera peruana Exalmar en medio del litigio con Lima en la Corte de La Haya.

"¿Tuvo conocimiento de la decisión de inversión en Exalmar?", fue una de las preguntas que se le realizó al ex Mandatario, a la cual respondió: "Dado que yo no participaba de la gestión, administración e inversiones, ni yo ni ningún miembro de mi familia participó en la decisión de realizar esa inversión, que se efectuó en el año 2010, ni tuve conocimiento de la misma".

"Sólo me enteré de esa inversión después de haber dejado la Presidencia de la República, por lo que la información que hoy entrego la conocí después que dejé la Presidencia de la República", dijo Piñera al fiscal Guerra, publicó este viernes el diario El Mercurio.

El candidato UDI-RN-PRI indicó que "la inversión de Exalmar se comenzó a hacer el año 2010 (...) Esa inversión representaba un 0,5 por ciento de las inversiones totales de la empresas y gran parte de esa inversión se hizo después de marzo de 2014, cuando yo había dejado de ser Presidente de Chile", agregó.

El resultado del juicio "sorprendió a todas las partes".

Consultado sobre si conoció antes del fallo el resultado del juicio por el límite marítimo en La Haya, dijo: "Ni yo ni ninguna persona podría tener conocimiento alguno del fallo que se daría a conocer el año 2014 por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, casi cuatro años después de los hechos mencionados".

"De hecho, la contramemoria chilena, que fue la respuesta a la memoria peruana, se entregó en La Haya en el mes de marzo del año 2010, antes de que yo asumiera la Presidencia de la República y fue preparada y fue responsabilidad del Gobierno anterior, presidido por la Presidenta Michelle Bachelet", puntualizó.

El Mandatario señaló también al fiscal que ese año, en su calidad de Presidente electo, se le dieron a conocer algunos detalles del documento que se presentaría ante La Haya el día 9 de marzo. Dos días después él asumió como Jefe de Estado, momento en el que decidió mantener el equipo de defensa conformado bajo el mandato de Bachelet.

"Yo no recibía los informes que -en forma permanente- tanto los abogados como los agentes preparaban, sino que me informaba de la marcha y avance de la causa chilena por lo que me informaban en reuniones el ministro de Relaciones Exteriores y el agente (Alberto) Van Klaveren", recordó.

Además aseguró que en ningunas de esas reuniones "se analizó ni se visualizó la decisión que finalmente tomó la Corte de La Haya", la cual "sorprendió a todas las partes".

Sobre Dominga: Se evitó cualquier conflicto de interés

El ex Presidente Piñera además debió responder si tuvo participación en la adquisición de acciones en el proyecto minero Dominga: "Desde que dejé la gestión y administración de las empresas el año 2009 nunca más tuve participación alguna en las decisiones de inversión de esas empresas".

"Con posterioridad a dejar la Presidencia de la República, me he informado que el año 2009, a través de una sociedad denominada Minera Activa en que participaba mi familia a través de un fondo de inversión, se desarrollaron un conjunto de proyectos de exploración minera, los cuales eran gestionados por un equipo de profesionales independientes, y en los cuales participaban como inversionistas más de 30 otros agentes económicos chilenos", explicó.

Piñera sostuvo que dentro de esos proyectos explorados estuvo Dominga. Sin embargo, "cuando el grupo de profesionales, que administraba las inversiones de las empresas familiares distintas a aquellas de los fideicomisos ciegos, tuvo conocimiento de las dimensiones y magnitud del proyecto Dominga, tomó la decisión de vender esa participación, hecho que ocurrió el año 2010" para "evitar cualquier conflicto de interés".

"Antes que el proyecto Dominga hiciera algún trámite administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto, el fondo de inversión relacionado con mi familia ya no participaba en la propiedad de dicho proyecto", enfatizó.

Por último, aclaró que la única relación que existe entre Dominga y el proyecto Barrancones "es que ambos estaban localizados en la región de Coquimbo, por lo que en mi calidad de Presidente nunca realicé gestión alguna que tuviera relación con el proyecto Dominga", concluyó.