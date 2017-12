Chile Vamos advierte los errores a evitar por Piñera en su segundo Gobierno

Transcurrida una semana de la segunda vuelta de la elección presidencial, y mientras Sebastián Piñera se toma unos días de descanso, los partidos de Chile Vamos siguen trabajando en la definición de los nombres que le propondrán para llenar los distintos cargos de confianza de su futuro Gobierno.

Se prevé que las sugerencias para ministros, subsecretarios e intendentes -entre otras autoridades- estarán listas durante la próxima semana, pero desde ya los dirigentes advierten que el perfil de las designaciones debe tener características particulares para no repetir "errores" como los que se verificaron durante el primer Gobierno de Piñera.

"Las características de las personas indudablemente tienen que ser una mezcla entre un perfil técnico y un perfil, por sobre todo, político. Quedó demostrado en el Gobierno anterior que mientras más conectados (sus representantes) con la ciudadanía, mejor era la evaluación del desarrollo del Gobierno", afirmó el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga.

El diputado electo agrega que "las competencias éticas y morales son relevantes desde un principio" y, en ese contexto, prometió ofrecerle a Sebastián Piñera los nombres de "las personas que cumplan con todos los requisitos técnicos, políticos y éticos para cada uno de los cargos".

"Algunos se dedicaron a atornillar al revés"

En la misma línea, el secretario general de RN, Mario Desbordes, dijo que se requieren "personas que cumplan el perfil técnico y, además, tengan adhesión al programa y a la propuesta que está haciendo el Presidente Piñera para el país".

"Yo creo que es muy importante conjugar ambas cosas. En el Gobierno anterior hubo errores en términos de poner mucha gente técnica que no tenía ningún afán político y eso generó que, finalmente, a nivel país, la gente no tuviera claridad de cuáles eran las políticas que se estaban llevando adelante, porque no había tampoco un ánimo de difundirlas, sino sólo de ser eficientes", recordó.

Desbores -también diputado electo- señaló que otro error del periodo 2010-2014 fue "mantener, en algún minuto, en puestos de confianza, a personas que estaban de frentón en contra del Gobierno del Presidente Piñera y que se dedicaron a atornillar al revés".

Autocrítica "no autoflagelante" en la Nueva Mayoría

En la vereda contraria, los partidos de la Nueva Mayoría siguen en etapa de reflexión y realizan, de a poco, su autocrítica tras la derrota, planteando desde ya los desafíos de los próximos procesos electorales.

"Yo creo que nunca es tarde para hacer una autocrítica. Creo que el tema no es transformar esto en algo autoflagelante, sino en una autocrítica positiva, sana: la centroizquierda tiene un gran desafío, que es de unidad", reflexionó el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.

El timonel afirmó que "sin duda Alejandro Guillier se ganó un espacio para cumplir un rol muy relevante", que en el próximo periodo será "complementario con otros liderazgos", y "esa multiplicidad de roles tiene que dar una eficacia política".

Proyección de la Nueva Mayoría en duda

Uno de los temas clave en la centroizquierda es la continuidad o no de la Nueva Mayoría, asunto respecto al cual la Democracia Cristiana prefiere, de momento, mantener la cautela.

"Todavía es prematuro llegar a conclusiones en ese ámbito. Uno tiene que esperar un poquitito la reflexión y el trabajo de todos los actores, todos los partidos, para poder concluir, en definitiva, si la viabilidad de una coalición se mantiene o no", afirmó el secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte.

Durante enero habrá cónclaves del Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y una Junta Nacional de la Democracia Cristiana.