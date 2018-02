Las frases del futuro intendente Jorge Ulloa en defensa de Pinochet

El Presidente electo, Sebastián Piñera, confirmó este lunes al diputado UDI Jorge Ulloa Aguillón como nuevo intendente de la Región del Biobío, a contar del 11 de marzo próximo.

El legislador, quien ha estado en el Congreso de forma ininterrumpida desde 1990 y representa a las comunas de Hualpén y Talcahuano, tiene un historial de declaraciones polémicas, en las que no ha ocultado su adhesión a la dictadura militar y a la figura de Augusto Pinochet.

Desde su reclusión en el Penal Cordillera, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, llegó incluso a calificarlo como su "amigo".

Docente de Historia y Magíster en Ciencias Políticas Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) asumirá como Intendente de la Región de Biobío.

"El personaje más importante del siglo XX"

"Augusto Pinochet, para los que lo quieren -o lo queremos- y para aquéllos que no lo quieren, representa una parte importante de nuestra historia. Yo diría que es el personaje público más importante del siglo XX en Chile", dijo en diciembre de 2014 en una entrevista con CNN Chile, misma ocasión donde dijo sentir "el mayor respeto y agradecimiento por lo que los militares fueron, son y serán".

Ocho años antes, al momento de la muerte del ex dictador, Ulloa ya lo había calificado como "la figura política más importante del siglo XX en Chile", señalando que su partido estaba "de duelo" por "el hombre que tuvo que encabezar el gobierno militar cuando fracasaron los mismos que hoy aparecen condenándolo".

"Un gran chileno"

Ulloa también ha aprovechado su cuenta de Twitter para enviar mensajes como éste: "Una sencilla, pero emotiva oracion por ese gran Chileno que fué Augusto Pinochet Ugarte", y no duda en llamar "Presidente" al general.

Una sencilla pero emotiva oracion por ese gran Chileno que fué Augusto Pinochet Ugarte. — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) 26 de noviembre de 2017

La izquierda busca fotos con fidel gran "Demócrsta". Asilan en Chile a Hoenecker. Y eso hay que respetarlo, al Pdte. Pinochet no.Intoleranc — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) 11 de diciembre de 2014

Las cosas claras: Pdte. Pinochet hizo lo necesario para proteger soberania y en su mandato no se perdio ni tierra ni agua chilena. O no? — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) 17 de agosto de 2014

"Hay muertos en todos lados"

En 2016, en medio de un debate en Chilevisión con su par comunista Hugo Gutiérrez, y a propósito de los detenidos desaparecidos, Ulloa dijo: "Hay muertos en todos lados (...) Los que son amigos tuyos son buenos y los otros son todos malos. Déjate de decir estupideces".

Los reos de Punta Peuco "no son delincuentes"

En marzo del año pasado Jorge Ulloa acompañó a la presidenta de su partido, Jacqueline van Rysselberghe, en una visita a militares condenados por violaciones a los derechos humanos: "Yo usualmente he asistido a ver a las personas privadas de libertad en Punta Peuco, como también he ido a otras cárceles (...) Hay muchos condenados en Punta Peuco por presunciones", afirmó a CNN.

En 2015 afirmó, en una entrevista con el diario El Sur de Concepción, que el cierre de Punta Peuco "sería una torpeza", porque "las personas que están recluidas ahí no son delincuentes", sino que "es personal vinculado a la defensa, al orden".

La "amistad" con Manuel Contreras

En su recordada entrevista televisiva en 2013, con motivo de los 40 años del golpe militar, Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA, declaró: "El único político que me ha venido a ver es Jorge Ulloa, que es mi amigo".

"No veo a don Manuel Contreras hace unos dos o tres años. Sin embargo, es cierto que he ido a verlo (...) Yo no puedo decir que hay una amistad. Sin embargo, el sólo hecho de ir a visitar a una persona, desde luego, para quien está privado de libertad tiene una connotación especial. No tengo duda de que por eso lo señala", explicó a este respecto Ulloa a El Diario de Cooperativa.

Pese a marcar esta distancia, en 2015, ante la inminente muerte del criminal, Ulloa afirmó que realizarle honores, por parte del Ejército, "es lo que corresponde", en su condición de general.

Polémica tras designación

Iván Quintana, presidente regional del Partido Comunista, quien fue torturado durante la dictadura, recordó que Ulloa "visitó al dictador y hasta le llevó un regalito cuando estaba detenido como correspondía en Inglaterra, de manera que nada nos parece indicar que una política que sea conforme con los derechos humanos o los intereses generales de la población puede ser encabezado por una persona como la que ha sido designada como intendente".

"Una clara señal de que más bien se atrincheran en ideas que son absolutamente conservadoras y que impiden efectivamente una política como la que se denomina de unidad nacional", agregó.

JVR: "Las críticas vienen de la izquierda"

Quien defendió a Ulloa fue la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien aseveró que "las críticas, no me cabe la menor duda, vienen de la izquierda, y creo que él tiene perfecto derecho a tener una opinión sobre los hechos que sucedieron en Chile, en un momento en que el país estaba absolutamente polarizado producto de la ineficacia y de la inoperancia de los políticos de la época".

"Creo que cuestionarlo por eso 40 años después me parece que es un despropósito. Viene a tratar de generar daño en una región que además ha sido eminentemente de izquierda", agregó.