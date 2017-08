Piñera emplaza a Chile Vamos a un "esfuerzo generoso" para lista única parlamentaria

El Presidente Sebastián Piñera conversó este lunes con Cooperativa donde reconoció estar "preocupado" por que los partidos de Chile Vamos aún no lleguen a un acuerdo de lista única parlamentaria.

"El plazo fatal, fatal, fatal es el 21 de agosto, pero estando a dos semanas de esa fecha, creo que llegó el tiempo de que los partidos de una vez por todas hagan un esfuerzo generoso de ponerse de acuerdo y no sigan con esta discusión de un cupo más, un cupo menos. lo que está en juego es demasiado grande", dijo el candidato en conversación con El Diario de Cooperativa.

Por eso, recalcó que le parece "justo, necesario y urgente que los partidos de Chile Vamos se pongan de acuerdo en una lista unitaria, eso es lo que yo les he pedido siempre. Hasta ahora no han cumplido los plazos y por eso yo quiero hacer un llamado fuerte y claro. No es solamente una opción, es su deber ponerse de acuerdo".

"Nada va a justificar que no logremos llegar a un acuerdo que nos permita enfrentar la elección parlamentaria unitaria", puntualizó.

UDI: Podemos hacer un esfuerzo adicional

La presidenta de la UD, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo estar dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para darle una ventaja parlamentaria a Evópoli, en el marco de las conversaciones por ir con una lista única del conglomerado.

"Podemos hacer incluso algún esfuerzo adicional para darle en algún distrito especial alguna ventaja particular a Evópoli para que pueda competir y en vez de sacar un diputado saque dos diputados. Lo que no podemos hacer, es no tener el cupo para poder inscribir las mujeres que nos obliga la ley de cuota, porque eso significa dejarnos fuera por secretaría", afirmó la senadora.

En medio de la discusión por una lista única, desde Chile Vamos habían advertido a Evópoli que de ser necesario, irían con una lista única sin ellos.

Evópoli: Hemos cedido

En este contexto, el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que "nosotros hemos estado dispuestos a ceder desde siempre en esto. De hecho, en la primera negociación dijimos que no teníamos candidatos en algunos distritos y no presentamos candidatos para no entorpecer la negociación. No es que nosotros no hayamos cedido".

"La propuesta nuestra señalaba 38 cupos para nosotros y 10 cupos para el PRI, nunca hemos pedido 100 cupos o la totalidad. Nosotros hemos sido muy flexibles en esto, que la ciudadanía tenga conciencia que nosotros estamos trabajando para construir una lista unitaria", afirmó.

Por esto, Felipe Kast, quien ya anunció su candidatura a senador por La Araucanía, dijo esperar "generosidad de todos para que tengamos una lista unitaria que es lo que hoy día Chile necesita. Espero que Sebastián Piñera también ahí tenga algo que decir. Creo que como líder político de la coalición, si es que no hay acuerdo de los partidos, él debiera decir algo".

Tras esto, reafirmó su candidatura: "Evópoli está inscrito en todo Chile así que no necesitamos pedirle permiso a nadie".

Chadwick valoró incorporación de Evópoli

Andrés Chadwick, jefe político de campaña de Piñera, valoró que este fin de semana Evópoli se sumara oficialmente a la candidatura del ex Mandatario.

"La incorporación de Evópoli nos implica también nuevas incorporaciones en el trabajo territorial. Estábamos también conversando con el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y con Cecilia Pérez cómo vamos haciendo esa planificación territorial", afirmó.

"Obviamente se incorpora Francisco como presidente de Evópoli y Andrés Molina, su secretario general, a nuestra reunión que tenemos todos los lunes a las 09:00 de la mañana. Estamos viendo distintos nombres tanto en el área programática como comunicacional y territorial", agregó.

En tanto, Desbordes adelantó que "vamos a juntarnos los partidos, tenemos una responsabilidad. El Presidente ha sido bastante claro con nosotros y me insistió en lo mismo, los partidos tienen que llegar a acuerdo, tenemos que ir en lista única".

"Tenemos una responsabilidad con nuestro electorado, con el país también, porque creemos que la posibilidad de ser Gobierno es muy muy alta y eso requiere también tener un Congreso que apoye la gestión del Presidente Piñera, así que el Presidente nos ha recalcado que tenemos que salir con un acuerdo", puntualizó.