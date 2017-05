Piñera: Pondré en fideicomisos ciegos el 100% de mis acciones en Chile y en el extranjero

"Yo he entregado una declaración de intereses y patrimonio completísima", dijo el presidenciable.

El ex Presidente y candidato de la UDI, RN y el PRI, Sebastián Piñera, aseguró que pondrá en fideicomisos ciegos el 100 por ciento de sus acciones tanto en Chile como en el extranjero.

El ex Mandatario y su esposa Cecilia Morel declararon este jueves un patrimonio superior a 800 millones de dólares en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

Sin embargo, las dudas continúan dado que el documento libertado por la Contraloría da cuenta de un portafolio de acciones que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, como por ejemplo del holding Quiñenco, perteneciente al Grupo Luksic, que permite a Bancard controlar el 1,44 por ciento de la propiedad.

Asimismo, según detalló La Tercera, tiene participación en Antarchile a través de la cual la familia Angelini tiene sus inversiones, por ejemplo, en empresas como Forestal Arauco, Copec, Corpesca, Embotelladora Andina, Grupo Security, además de Almendral, controladora de Entel , en Itaú Corpbanca, entre otras.

Al respecto, Piñera indicó que "yo he entregado una declaración de intereses y patrimonio completísima, más de 100 páginas, mucho más completa de lo que exige la ley y además he asumido un compromiso muy claro que -tanto mi mujer como yo- vamos a poner en fideicomisos ciegos el 100 por ciento de las acciones tanto en Chile como en el extranjero".

"Eso no lo ha hecho ningún ex Presidente de Chile, no lo ha hecho ningún candidato. Yo lo hago porque tengo una sola motivación para ser Presidente de Chile: Ser un buen Presidente", destacó.

En la misma línea, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que "nunca tuvimos ninguna duda en relación a que esto se iba a dar en estos términos. El Presidente Piñera siempre dijo que iba a hacer cumplir la ley en el espíritu y en la letra y creo que lo ha demostrado".

"No me cabe duda que van a seguir tratando de generar mantos de dudas, pero aquí lo importante es que él ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de evitar cualquier situación que pueda ser manipulada para generar un eventual conflicto de intereses si es que él llega ser Presidente de Chile", añadió.

En paralelo, el candidato de Evópoli, Felipe Kast, pidió realizar una corrección a su declaración de patrimonio, ya que fueron ingresados de manera errónea los pasivos que en total suman los 2.000 millones de pesos, pues los créditos hipotecarios solicitados por el candidato suman poco más de 200 millones de pesos.