Piñera puso condiciones para intervenir en negociación parlamentaria de Chile Vamos

El candidato Sebastián Piñera detalló las condiciones que les exigió a los partidos de Chile Vamos para mediar en la lista única parlamentaria, tras los frustrados intentados de los mismos para acordar los nombres y cupos que irán en la papeleta el 19 de noviembre.

"Para poder actuar requiero que los cuatro partidos hagan tres cosas: Que reconozcan que no se pusieron de acuerdo, que me entreguen una lista lo más acotada posible de los distritos donde hay dificultades, que me entreguen un mandato para poder resolver con libertad y justicia, y que se comprometan a acoger el arbitraje", señaló el ex Mandatario en el programa "Estado Nacional" de TVN.

"Si eso no ocurre, entonces yo no puedo actuar", afirmó el ex Presidente.

"Lograr una lista unitaria en Chile Vamos es un imperativo, no es solamente una opción, es una obligación", recalcó, precisando que "para gobernar se requiere unidad".

Pensiones: Rechazó ahorro colectivo

En medio de la conversación, el candidato Piñera además se refirió el proyecto de reforma a la pensiones del Gobierno que propone un "ahorro colectivo" para mejorar las jubilaciones.

Al respecto, el ex Presidente indicó que "no es un buen proyecto", ya que "el ahorro provisional les pertenece a los trabajadores y nadie tiene derecho a meter la mano a ese ahorro provisional".

Además indicó que "los que administran el ahorro provisional hoy día del sector público han demostrado grandes falencias, el INP, mire lo que pasa en Capredena o en Dipreca, los jubilazos, a los amigos o a los mismos de siempre a costas de las pensiones de todos los demás".

Al mismo tiempo, criticó que el proyecto porque "le quita el 40 por ciento del mayor aporte provisional que hace el empleador, dos puntos de cinco, y al comienzo le quita el 100 por ciento, porque lo que el ministro ha dicho es que al comienzo nada va a ir a la cuenta individual".

"Segundo, porque les quita su derecho a elegir y los obliga a ir a un monopolio estatal en la administración de sus pensiones. Tercero, porque los obliga a pagar una doble comisión, la comisión que pagan hoy día más la comisión que tendrán que pagarle a este nuevo ente. Cuarto, porque ignora a los pensionados más pobres al no tocar el pilar solidario y quinto, porque es un impuesto al trabajo y eso va a afectar en el futuro en la creación de empleos y mejoramiento de los salarios", detalló.

Por esto, su propuesta apuntar a fortalecer "el ahorro provisional individual de cada trabajador".

No obstante, al ser consultado por una eventual modificación en el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, donde el ahorro es colectivo, el candidato respondió que "las Fuerzas Armadas, por la naturaleza de su carrera, requieren un sistema previsional especial como lo tienen en todas partes el mundo, pero ese sistema hoy día tiene muchas cosas que corregirle".

"Hoy día los militares jubilan a los 30 años de carrera, o sea, a los 55 años. Eso es absurdo, están en la plenitud de su vida. Al Estado le ha costado una enormidad formarlos, están en la mejor etapa de su vida y tienen que irse", por lo que "un aspecto fundamental para mejorar el sistema de pensiones y reducir la carga que significa para el Estado de las Fuerzas Armadas es aumentar la extensión de la carrera militar por lo menos en cinco años".