La Legua: Finalizó blindaje a 22 viviendas en Villa Los Jardines II

Este viernes finalizó el proceso de blindaje de 22 casas de la Villa Los Jardines II de la comuna de San Joaquín, en el marco de la intervención que llevan adelante en el sector el Gobierno Metropolitano y las policías en la Población La Legua.

El proceso involucró la instalación de muros de concreto de 25 centímetros de ancho, además de ventanas, puertas y portones que están blindados.

Los trabajos se iniciaron a fines de noviembre pasado y tienen un 99 por ciento de avance -aún resta finalizar algunos detalles-, luego de que se abrieran los primeros pasajes de La Legua Emergencia y la exigencia de los vecinos por seguridad ante las llamadas "balas locas" por enfrentamientos en la zona.

"Esta es una seguridad para los niños y para nosotros, estamos felices que ya terminara esto, porque fueron cuatro meses de estrés, de preocupación. Ahora podemos dormir tranquilos", expresaron algunos vecinos.

Dos pasajes fueron abiertos en el sector y quedan cinco por habilitar, respecto a lo cual el alcalde Sergio Echeverría explicó que "lo que viene de aquí en adelante es que debe procederse ya al plan de apertura de pasajes, partiendo de la base que el blindaje, de acuerdo a todos los informes periciales, ha operado bien".

"Se ha abierto dos pasajes y, de acuerdo al contrato que tiene esta misma empresa que está haciendo el blindaje, ellos tienen contrato para abrir dos pasajes más y va a quedar pendiente, que esperamos materializarlo pronto, otros tres pasajes. La apertura dependerá de la coordinación que se dará con las nuevas autoridades", detalló.

El jefe comunal se reunirá este viernes con autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera para evaluar las políticas a seguir en el sector.

Párroco de La Legua criticó blindaje: "No cambió nada"

También hubo voces críticas al blindaje de las casas, como el párroco de La Legua, Gerard Ouisse.

El sacerdote sostuvo que la solución no pasa por blindar toda la población y, más bien, abogó por un trabajo más profundo.

"Es un error muy profundo. La gente de la población, las familias están viviendo como en la cárcel. No quieren salir. No cambió nada, las balas continúan todos los días y la gente vive encerrada dentro de las casas. No sé quién inventó eso", cuestionó.

Ouisse recalcó que "tienen que proteger la vida de las familias, pero no diría que la solución esté en el blindaje. ¿Dónde está? Cuando vemos todas las armas que hay en todas partes, ¿dónde está el problema?".

Cabe mencionar que se han detectado en La Legua alrededor de 78 casas abandonadas, que son utilizadas por narcotraficantes para ocultar droga y armamento.