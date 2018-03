Tenista paralímpica denunció grave discriminación en mall

La tenista paralímpica chilena María Paz Díaz realizó una denuncia al publicar una imagen en la que se ve cómo los cajeros del mall Alto Las Condes se ubicaron en el sector de estacionamiento para personas con problemas de movilidad.

"Creí haberlo visto todo, pero esto realmente me superó, @altolascondes haciendo uso de uno de los estacionamientos de discapacitados para instalar las cajas de pago de tickets.. ¡¿hasta cuando!?", publicó.

"He luchado incansablemente para que esta sociedad nos respete y para que la inclusión sea verdadera. ¿Pero esto? Me superó, me siento pasada a llevar, y se que mis pares también.. es realmente una burla!!", agregó la deportista.

La situación provocó solidaridad y indignación en redes por tratarse de un hecho discriminatorio. El mall Alto Las Condes le respondió en Instagram, lo que no hizo más que molestar más a la deportista.

"Hola @mariadiazob, lamentamos el mal entendido y las molestias que pudimos provocar. Estamos muy conscientes de nuestro error, de hecho ya estamos en proceso de corregirlo puesto que esto se trata de una descoordinación (...) De ninguna forma afectará los espacios disponibles para personas con discapacidad", respondió el mall en Instagram.

"Hoy durante la noche se eliminará la pintura y el cartel que se aprecia en tu fotografía. Agradecemos que nos hayas informado de la situación, todas las críticas y aportes de nuestros usuarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias", agregó la cuenta del centro comercial, que

María Paz replicó: "La respuesta de @altolascondes... eliminarán el estacionamiento en vez de correr las máquinas jajaja".

Respuesta oficial

Este viernes, mall Alto Las Condes emitió un comunicado oficial: "En primer lugar, pedir disculpas a quienes nos visitan y reconocer el error de instalar máquinas de pago en dos de los estacionamientos habilitados para personas con discapacidad sin tener listos los estacionamientos apropiados de reemplazo".

"Contamos con mayor número de estacionamientos para personas con discapacidad de lo que exige la ley. El proceso de instalación de los nuevos cajeros duró aproximadamente 24 horas, plazo dentro del cual quedaron instalados los dos cajeros y reubicados a su costado dos estacionamientos para personas con discapacidad", agregó.

Esta es la publicación: