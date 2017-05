Presentan proyecto para extender las vacaciones de 15 a 20 días

El diputado Roberto Poblete (independiente pro PS) presentó un proyecto de ley que apunta a aumentar las vacaciones desde los actuales 15 días hábiles a un total de 20 días.

Previo a ingresar la iniciativa, Poblete explicó que "nuestra idea es aumentar estos días para que los chilenos y chilenas tengan un mes de vacaciones, mejorando sustantivamente su calidad de vida".

"Estamos convencidos de que más tiempo de descanso para los trabajadores influye positivamente en la calidad de vida e incluso ayuda a mejorar la productividad", agregó.

El diputado de la UDI, Patricio Melero, reaccionó manifestando que está "muy bien inspirado" en el fortalecimiento de la familia y señaló que, por lo mismo, el precandidato de Chile Vamos lo incluyó dentro de sus propuestas.

"Es algo legítimo y que en la propuesta del candidato Sebastián Piñera está contemplado para que se haga en forma gradual, no de una sola vez, propone una gradualidad de cinco años, eliminándose al menos tres feriados", sostuvo Melero.

No obstante, el diputado Poblete se diferenció de la propuesta de Piñera: "No, nosotros no eliminamos ningún feriado, simplemente aumentamos las vacaciones", enfatizó.

Andrade: No es una idea tan novedosa

Por su parte, desde la Nueva Mayoría, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Osvaldo Andrade (PS), recordó que el año 2013, cuando Piñera era Presidente, ingresó junto a un grupo transversal de parlamentarios una moción en la misma línea para aumentar de 15 a 20 los días de vacaciones, eliminando cuatro feriados.

"Además podemos celebrar con mucho júbilo que el (ex) Presidente Piñera en su programa ha asumido nuestra propuesta, lo celebramos y al mismo tiempo tenemos que concluir que no es tan novedosa", dijo Andrade.

"Estábamos en el Gobierno del ex Presidente Piñera y recuerdo haberlo hablado con el entonces ministro (de la SegPres, Cristián) Larroulet que le gustó el proyecto, pero pareciera ser que en aquella ocasión faltaron pantalones para impulsarlo", recalcó el parlamentario.

Mientras, ya durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, los parlamentarios intentaron retomar ese proyecto, pero comunicacionalmente se planteó en un medio que la iniciativa apuntaba a eliminar tres feriados religiosos -El de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen y la Inmaculada Concepción- más el Encuentro de Dos Mundos (ex día de la raza) a cambio de aumentar las vacaciones.

Así, con el rechazo de la iglesia, la iniciativa no fructificó, pero ahora comienza a resucitar al calor de las campañas políticas.