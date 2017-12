Los mejores panoramas para recibir el Año Nuevo

Muchos ya se están preparando para celebrar el Año Nuevo, aunque aún no tienen claro cómo ni dónde.

Pero como cada año, la oferta de panoramas es variado, hay diversas fiestas y actividades para encender la noche del domingo 31 de diciembre.

Música en vivo, barras libres, fiestas temáticas, más íntimas y más masivas son solo algunas alternativas en una jornada que se extenderá, en muchos casos, hasta bien entrada la mañana del 1 de enero.

Si aún no decides qué hacer para celebrar la llegada de 2018, aquí te dejamos algunas alternativas.

Año Nuevo 2018 Atrevidíssimo

Año Nuevo 2018 Atrevidíssimo es la propuesta de Espacio Belloni para despedir el 2017 y recibir el 2018 a lo grande.

La cena, que contará con la más alta gastronomía, será amenizada por la "Orquesta Atrevidíssima", junto a bailarines, DJ´s y VJ´s, concursos, sorpresas y cotillón. La velada incluye aperitivo, appeteizer, entrada, plato principal y postre.

Para el trasnoche, en tanto, se servirá el clásico consomé de pollo con tapaditos y desde la media noche hasta las 02:00 hrs. habrá bar abierto.

La cena parte a las 22:00 horas en Espacio Belloni, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Barrio Bellavista y las entradas a la venta en Atrápalo.cl con un valor de 95.000 pesos.

Happy New Year Parque Titanium 2018

"Happy New Year Parque Titanium 2018", by Wake, es una apuesta por una noche intensa, loca, divertida y ultra-mega-bailable que tendrá bar abierto, además de cuatro sectores distintos de baile.

Las entradas van de los 17.000 mil general hasta los 50.000 VIP en las distintas etapas de preventa y están a la venta en Puntoticket.

Reload Club Hípico 2018

La fiesta Reload dará inicio al 2018 con la presentación en vivo del grupo Moral Distraída, show exclusivo en Santiago para la celebración más esperada del año que se despide.

Las entradas para la fiesta Reload Año Nuevo en Club Hípico se pueden conseguir a través de sistema Ticketplus en pre-venta 2 16.500 pesos general y VIP 44.000 pesos.

Alive Año Nuevo 2018

Alive Año Nuevo 2018 se realizará en B Park y recibirá el 2018 con La Combo Tortuga y Garras de Amor, DJ en vivo, barra abierta, Food Trucks y stands.

Habrá buses de acercamiento y las entradas, al igual que los tickets de los buses, están a la venta a través de Ticketplus con valores que van de los 12.000 a los 35.000 pesos.

Celebrity New Year 2018 en Teatro Alicia

Celebrity, una de las fiestas con mayor renombre en Chile, ya confirmó su edición para este 31 de diciembre en Teatro Alicia + Terraza del Arrayán (Av. Las Condes 14.980, Lo Barnechea).

En un espectacular espacio, con un amplio sector al aire libre que incluye piscinas y palmeras (Teatro Alicia) y con un line up de 6 Dj 's con la mejor música y Open Bar Premium con coctel para los que quieren pasar las 00:00 hrs.

Las entradas, que van desde los 25.000 pesos más cargos por servicios, se pueden adquirir en el sistema PassLine.

Adrenalina Año Nuevo 2018

El pop de los 90´s se tomará la explanada de Centro Cultural Matucana 100, para recibir el nuevo año con la fiesta Adrenalina, celebración clásica de Blondie, pero que en esta ocasión traslada esta pista hacia una mega pista outdoor.

El público podrá disfrutar además de sonidos dance, pop, eurobeat, Boys Bands, Rap, entre otros. Entre los artistas que serán parte del set list: Spice Girls, Supernova, Stereo 3, Nicole, Will Smith, Gillette, Billie, Haddaway, Whigfield, Eiffel 65, Scatman, Robert Miles, Madonna 90's, Snow, Vanilla ice, A*teens, Mc Hammer, Ace of Base , Twenty 4 Seven, Captain Hollywood, Backstreet Boys, y muchos más.

Las entradas están a la venta en Blondie con valores que van de los 8.000 en preventa y 12.000 en la puerta el día del evento.

Reset 2018 By After Office

En Alto San Francisco tendrá lugar la fiesta Reset 2018 By After Office que tendrá bar abierto, sushi de bienvenida, tres ambientes, dos pistas de baile, dos DJ's en escena y Rigeo en vivo.

Además, el lugar cuenta con una vista privilegiada para ver los fuegos artificales de la Torre Entel.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket y van de los 39.200 a los 59.360 pesos.

Año Nuevo 2018 en Club Chocolate

Desde las 1:00 am del 1 de enero se abrirán las puertas del Club Chocolate para darle la bienvenida al 2018 con una gran celebración que se prolongará hasta las 07:00 am y que contará con shows en vivo, los mejores DJ´s de la escena musical, además de desayunos.

Entradas a la venta por sistema por www.passline.cl y www.clubchocolate.cl y van de los 25.000 general a los 380.000 pesos la mesa VIP para 10 personas.

Año Nuevo Club Amanda

La Gran Fiesta Año Nuevo celebrará Club Amanda a partir de las 01.00 am del 1 de enero con DJ en vivo con bailable y electrónica.