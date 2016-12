Revisa las fiestas de fin de año autorizadas en la Región Metropolitana

"El que no cumple con las medidas de seguridad, no puede hacer la fiesta", advirtió el intendente Claudio Orrego.

La Intendencia Metropolitana anunció que de los 13 eventos masivos de fin de año que fueron presentados por municipalidades y empresas privadas para su aprobación, ocho de ellos ya se encuentran autorizados.

Junto a los festejos organizados por las municipalidades de Quilicura y Pudahuel, y los shows de la Torre Entel y del Hipódromo Chile, también está la fiesta organizada por la alcaldía de La Granja, que se efectuará en la Calle Mañío, frente al Parque Brasil, cuyo visto bueno se conocía desde la víspera.

A estos se sumaron en las últimas horas la celebración organizada por el Municipio de Ñuñoa en el Estadio Nacional, la Fonda Permanente en el Estadio Municipal de Recoleta y también Sheep Oh 2017, evento que se realizará en La Florida.

Respecto a la celebración de La Granja, el alcalde Felipe Delpín (DC), comentó que "teníamos ahí algunos documentos de la Seremi, que fue uno de los últimos que logramos obtener. El OS-10 también fue uno de los documentos que se demoró en llegar".

Cinco eventos aún no están autorizados. (Fuente: Intendencia Metropolitana)

Los eventos que aún no están autorizados

De los eventos, cinco de ellos aún no cuentan con autorización y uno de ellos, Elévate 2017, a realizarse en Espacio Riesco, está con "semáforo rojo", o sea, tiene de nueve a 17 requerimientos pendientes.

En Maipú esperan la respuesta a las observaciones que corrigieron, mientras que la jefa de eventos del Club Hípico, Gloria Covarrubias, explicó que es cosa de tiempo para que se apruebe el evento en aquel recinto de Santiago.

"Faltan algunos papeles por parte de Seremi. Lo que pasa es que el Seremi va en orden de norte a sur fiscalizando, lo que hace que todavía no llegue al sector del Club Hípico. Al llegar va a dar su pronunciamiento y vamos a quedar en orden", aseveró.

Hay plazo hasta el jueves

Hasta mañana jueves hay plazo para que los eventos puedan estar al día y el intendente metropolitano Claudio Orrego recalcó que "hemos hecho un llamado a las empresas productoras a que hagan bien la pega, se pongan las pilas".

"Queda muy poco tiempo de aquí al jueves para poder completar estos elementos de seguridad, pero vamos a reiterar lo que hemos dicho con mucha firmeza estos años: El que no cumple con las medidas de seguridad, no puede hacer la fiesta. Con la seguridad de las personas en Santiago no se juega", sentenció.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) indicó que hay que comprar en el comercio establecido para no perder sus derechos y que es obligación de las empresas devolver el dinero si no se realiza el evento.