La tarjeta navideña que el Movilh envió a José Antonio Kast

Para nada le gustó al Movilh las declaraciones de José Antonio Kast sobre Rolando Jiménez, por ello, le enviaron una tarjeta navideña a propósito de la fecha.

El ex candidato presidencial afirmó en La Tercera que sus dichos sobre temas valóricos no le resta en la opinión pública porque "solo hay grupos ideologizados y violentos como los que encabeza Rolando Jiménez, que cuando me ven, se violentan. Yo conozco el mundo homosexual, que no es el que representa Rolando Jiménez, y es muy respetuoso".

Al ser consultado por la adopción homoparental y al recordarle que en Estados Unidos esto es un hecho, el diputado respondió: "Está bien, pero aquí Rolando Jiménez no adoptaría a nadie, y él lo usa como una causa social y usa el dolor humano, que es lo que más me molesta, para levantar su causa".

"Hoy día un hombre o una mujer podrían adoptar, incluso está resuelto en la ley. Pero en EE.UU., donde hay ley de matrimonio homosexual, no se han acabado los niños Sename. Aquí, Rolando Jiménez decía que si hubiera existido matrimonio homosexual en Chile no habría muerto Lissette. Mentira", puntualizó.

Como era de esperar, estos dichos molestaron al Movilh donde afirmaron que el diputado "solo tiene agenda y figuración cuando no incurre en prácticas y lenguajes abiertamente homofóbicos o transfóbicos, lo cual refleja su distanciamiento con el país y con los problemas y necesidades de todas las personas, sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de éstas".

"A ello, preferimos mejor responder a Kast que pase una feliz noche buena y Navidad y que su año pueda iniciar con amor, paz y respeto a todas las personas. Liberarse del odio y de las ataduras de los prejuicios, seguro lo beneficiará y lo hará más feliz", finalizó el presidente del Movilh, Ramón Gómez.