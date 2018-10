Un video publicado que se viralizó en la red captó una escena racista en un vuelo de la aerolínea irlandesa Ryanar que cubría el trayecto de Barcelona a Londres el fin de semana. En las imágenes se ve como un pasajero increpa con insultos racistas a una mujer afrodescendiente que se sienta a su lado: "Negra fea bastarda" o "no me hables en un idioma extranjero, vaca fea estúpida". El personal de la compañía irlandesa decidió entonces que fuera la mujer insultada, y no el hombre que le lanzó los gritos racistas, quien debía cambiarse de asiento. En el vídeo se escucha como hay pasajeros que piden a la aerolínea que expulsen al hombre del avión.

