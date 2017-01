No makeup capilar: La nueva tendencia que arrasará este año

¿Qué pasaría si te dijéramos que este año tendrás que despreocuparte de tu pelo? Que ahora podrás decirle sí al frizz, no a la tintura dejarlo crecer infinitamente... Esa es la consigna que ha proclamado Vogue España para este 2017, donde la tendencia protagonista será el no makeup capilar. Tal como lo vimos en las celebridades que se arriesgaron a no llevar maquillaje y lucir su 'cara lavada', ahora es el turno del cabello.

Volver a lo natural es un concepto que se ha instalado con fuerza, y en el mercado de la belleza aún más, pues las ganas de lucir saludable sin tantos retoques o exceso de productos en cara y pelo se ha convertido en el nuevo objetivo de muchas mujeres en el mundo.

