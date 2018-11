Tabacalera trasnacional lanza campaña contra el cigarro y desata una humosa polémica

La empresa Philip Morris se encuentra en medio de una polémica por acusaciones de hipocresía, luego que iniciara una campaña en el Reino Unido llamando a dejar de fumar mediante una serie de avisos publicitarios.

Una de las principales tabacaleras del mundo apunta que esta campaña es un paso más en su intención de finalmente dejar de vender cigarrillos y centrarse en la incorporación de dispositivos electrónicos.

Ya en abril pasado la compañía anunció que se centrará en productos libres de humo, es decir, en aquellos dispositivos que calientan el tabaco sin combustión.

"Tremenda hipocresía"

No obstante organizaciones como la británica Cancer Research apuntaron que esta campaña solo está tratando de promover sus alternativas a fumar como el tabaco caliente.

"Esto es una tremenda hipocresía", indicaron de la organización al comentar que Marlboro, una de las principales marcas de la compañía, sigue promoviendo fumar fuera de Reino Unido.

En su propio sitio web, la empresa indicó que "estamos construyendo el futuro de Philip Morris con productos libres de humo que son una opción mucho mejor que fumar cigarrillos".

Gerente: "Lo mejor es dejar de fumar"

En tanto, José Ignacio Merino, gerente de asuntos corporativos de Philip Morris Chile, comentó la idea de esta campaña exclusiva para el Reino Unido.

"Esta fue una campaña que se lanzó exclusivamente en el Reino Unido, por lo tanto fue ideada para ese mercado y el propósito es ayudar a persuadir, a convencer a más de siete millones de hombres y mujeres en ese país para que dejen el cigarro", indicó el directivo.

"Es una manera innovadora para demostrar en el Reino Unido el compromiso sobre un mundo libre de humo. Es sumamente coherente con nuestro compromiso global, estamos transformando radicalmente la compañía para lograr esta aspiración y esta iniciativa está muy alineada en esa transformación", añadió Merino.

El gerente de asuntos corporativos insistió que "lo mejor que puede hacer una persona es dejar de fumar o incluso no iniciarse nunca en ello, sin embargo la experiencia nos muestra que esto no es factible, es una situación sumamente ideal y al menos en un futuro cercano no la vemos viable".

Según detalló, pese a los esfuerzos para evitar que las personas fumen, actualmente más de mil millones de personas fuman y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) habrá más de mil millones de personas que seguirán fumando en 2025.