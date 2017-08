Joven actor español contó los detalles de la industria porno

Ángel es un joven español de Ciudad Real, de 22 años, que está enamorado de su novia. "Jordi, el Niño Polla" es un actor porno que puede ganar hasta 1.500 euros por día de rodaje (más de 1,1 millones de pesos).

No es necesario explicar que se trata de la misma persona, que posee un trabajo muy poco convencional: tener sexo con mujeres frente a las cámaras. Fantaseaba con muchas de ellas hasta hace poco tiempo. Ahora las tiene cara a cara.

En una entrevista con el medio Código Nuevo, Ángel contó los detalles de su oficio. Su rostro parece ser el de un adolescente, con espinillas y todo. Está contratado por la productora Brazzers, uno de los gigantes de la industria en EE.UU.

"A principios de 2013, ni siquiera miraba demasiado porno. Un día estaba viendo una de las páginas amateur que me gustaban y vi que ofrecían realizar un casting de prueba. Mandé un mail con fotos por probar y me quedé flipando cuando me llamaron", contó Ángel.

Al día siguiente, estaba camino a Madrid y rodando su primer trío con la productora Fakings. Su primer día de trabajó filmó dos escenas en la industria para adultos.

En pocos años, llegó a las grandes ligas, donde se ha enfrentado a estrellas para adultos. "Me impresionó mucho Kendra Lust, allí las pornostars son como celebrities y yo iba a tener una escena con una de ellas. Por suerte fue todo genial", recordó.

Por su cara de niño, encaja a la perfección en el rol del adolescente que se deja seducir por alguna actriz veterana, conocidas como MILF o cougars. Debido a su trabajo, le preguntaron sobre si ha hecho "horas extras" con sus colegas.

"Alguna vez ha habido actrices con las que he tenido más sintonía en la escena y me han propuesto quedar para tomar algo después del rodaje. Sin embargo, yo tengo mi novia y no estoy demasiado interesado en todo eso", dice Ángel.

¿Qué dicen su familia y amigos? "Poco a poco han ido aceptándolo", señala el joven, quien vive en Londres por cosas del trabajo. "Yo ruedo una escena y me voy a casa con mi novia, lo que ocurra después es cosa de los demás", remató.

