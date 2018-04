Chileno nunca será reconocido como el hombre más viejo del mundo

El valdiviano Celino Villanueva nació el 25 de julio de 1896, por lo que tiene 121 años. Eso indica al menos su carnet de identidad, documento que lo certifica como el hombre más longevo del mundo.

Esta semana, el libro Guinness reconoció al japonés Masazo Nonaka como el ser humano más antiguo de la Tierra con "apenas" 112 años desde su nacimiento. Varios medios internacionales pidieron que se hiciera justicia con don Celino.

¿Por qué no se reconoce al chileno como el más viejo del mundo? Porque no hay cómo comprobarlo. En 2011 se iniciaron los trámites para postularlo al Guinness, pero no bastaba sólo con el carnet.

"Consultamos en internet y nos pedían documentos que comprobaran su fecha de nacimiento. Lo hablamos con el Registro Civil y seremi de Justicia de esa época, y vimos que se había inscrito mucho después, en la década de los 60, con dos testigos", dijo Peter Zippel, ex seremi de Desarrollo Social, a LUN.

"Fuimos a Río Bueno, donde se supone que había nacido. Recorrimos registros de iglesias, las notas de bautismo, que en esos años era más importante que inscribirse en el registro, fuimos a los cementerios para buscar familiares pero no encontramos nada", agregó.