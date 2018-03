Denuncian que perro murió en un avión luego que azafata obligara a su dueña a "guardarlo"

Pasajeros de un vuelo de United Airlines denunciaron que un perro murió en el avión en que viajaban luego que una azafata forzara a su dueña a "guardarlo" en la cabina superior a los asientos.

El viaje desde Texas a Nueva York duró cerca de tres horas y, al despegar, distintos pasajeros reportaron que una azafata se acercó a una mujer que llevaba su perro de raza bulldog francés en una pequeña bolsa de viaje.

Pese a que la dueña de la mascota se negó en varias oportunidades, la tripulante del avión finalmente la obligó a dejar al perro encerrado en el compartimento superior a los asientos, según relató una de los testigos en Twitter.

I just flew into LGA and witnessed a United flight attendant instruct a passenger to put her dog bag in the overhead bin. It was clearly a dog and while the customer was adamant about leaving it under the seat, the attendant pushed her to do so. (1)