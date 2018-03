Devolvió millonaria suma de dinero extraviado y recibió inesperada recompensa

Un joven de la ciudad de Neuquén, Argentina recibió varias sorpresas luego que la semana pasada encontrara un bolso lleno de dinero y lo devolviera a su dueño.

La honestidad de Guillermo Torre fue premiada este lunes, según informó Clarín, cuando le ofrecieron una beca para cumplir uno de sus sueños: terminar el colegio, lo que había dejado de lado cuando empezó a trabajar en un restaurante.

Pero además de los beneficios escolares que recibirá, el joven también recibió un inesperado llamado del gobierno argentino en que le pedían reunirse con el presidente Mauricio Macri cuando éste visite la zona.

Hace una semana, mientras caminaba a su trabajo, Torre vio que algo negro cayó desde una moto y al acercarse notó que era un bolso. Pese a que corrió por algunas cuadras para perseguir al vehículo, no pudo alcanzarlo.

En el interior del bolso había billetes, cheques y dólares, entre los cuales sumaban unos 4,5 millones en pesos chilenos.

"He perdido celulares y sé cómo se siente perder algo", contó el joven a LM Neuquén.

En ese mismo medio aseguró que nunca pensó en quedarse con la plata. "Varias personas me escribieron, hay gente buena y gente mala, muchos me decían que les dejara la plata en algún lugar. Hasta que me escribió el dueño de una empresa petrolera y me dijo que su socio había perdido la agenda", afirmó.

Al encontrarse con el dueño del maletín, "lo primero que me dijo fue: 'Me salvaste la vida, pibe', y como recompensa me dio 2 mil (unos 60 mil pesos chilenos). Desde que devolví ese dinero me pasaron todas cosas buenas".

"Muchos me decían que me quedara con la plata, incluso tengo algunas deudas que pagar y me venía bien, pero mi familia me enseñó a devolver lo que no es de uno", explicó.

Guillermo trabaja como ayudante de cocina y abandonó sus estudios por problemas económicos de su familia. Ahora, con la beca, podrá estudiar y trabajar al mismo tiempo e incluso convalidar dos años en uno.