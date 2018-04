La heroica acción de trece camioneros que bloquearon la autopista para salvar una vida

Una imagen se viralizó en redes sociales por el heroico gesto que muestra: Los dueños de 13 camiones se organizaron y bloquearon una autopista para salvar una vida.

Durante la madrugada de este martes, un hombre amenazaba con lanzarse al vacío desde un puente en Detroit, EE.UU., cuando los camioneros rápidamente actuaron para impedirlo.

Primero fue un conductor quien se puso bajo el lugar donde estaba el sujeto y luego otros doce taparon completamente la carretera.

Gracias a su improvisada acción la policía pudo llegar y convencer al hombre de no atentar contra su vida.

"Esta foto muestra el trabajo de los oficiales locales para servir al público", destacó la policía local en Twitter.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o