Mandó sus fotos a un número equivocado y sin querer ayudó a un niño con leucemia

Una mujer envió fotos suyas en un probador de ropa a un número equivocado y la respuesta fue tan sorprendente que incluso generó una campaña por internet.

La joven mandó imágenes probándose vestidos a una amiga, pero se equivocó en un número y le llegaron a un padre de seis hijos en Tennessee, EE.UU.

"Creo que este mensaje era para alguien más", escribió el sujeto, quien inesperadamente agregó que "mi esposa no está en casa, así que no pude saber su opinión, pero los niños y yo creemos que te ves espectacular en el vestido! ¡Definitivamente deberías ir con ese!".

A la respuesta, el extraño añadió además una tierna foto de sus hijos aprobando la idea de usar el vestido.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh