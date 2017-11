Medio inglés destacó a un chileno como el hombre más viejo del mundo

Celino Villanueva Jaramillo nació en 1896 y es el hombre más viejo de Chile y, probablemente, del mundo. A los 121 años, la historia de este supercentenario llegó a un prestigioso medio inglés.

Hace tres años, en su cumpleaños 118, don Celino fue nombrado carabinero honorario de Mehuín. El anciano nació el 25 de julio de 1896 en la localidad de Río Bueno, cerca de Valdivia, y no tiene ningún familiar con vida, ya que es soltero.

Este lunes, el diario The Guardian le dedicó una crónica titulada: "Nació en 1896 y todavía sigue: conoce al hombre más viejo del mundo (probablemente)". El autor del texto es Piotr Kozak, cuya cuenta en Twitter es @arauco.

"Nació en 1896, un año después de Jorge VI y cuatro años antes que Nabi Tajima, el hombre que aparece en el libro Guinness de récords. Villanueva perdió su certificado de nacimiento cuando se le quemó la casa hace 20 años", detalla la crónica.

"Pero la fecha de nacimiento en su carnet de identidad chilena es de 1896, y nadie en Chile, hasta el Presidente y el ministro de Justicia, duda de su longevidad", destaca The Guardian, en una nota con un tinte más allá de la anécdota.

"En 2011, para su cumpleaños 115, el multimillonario presidente, Sebastián Piñera, viajó a Valdivia acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, con un avión lleno de regalos generosos para el ciudadano de más edad de Chile".

Los obsequios del entonces presidentes fueron un par de auriculares, dos muletas y una pequeña estufa de leña.

"Lamentablemente, no hubo ofrecimiento de un especialista geriátrico al ser humano más viejo del mundo. En Chile, esa atención está reservada a pacientes del sistema privado y Villanueva, que es pobre, tiene que ir al sistema público, que es de inferior calidad", detalle el periódico.

Marta Ramírez, la mujer que lo cuida desde hace 22 años, afirma que don Celino no es el mismo desde que fue al hospital a comienzos de año, debido a una neumonía.

"Ahora, está casi un 90% ciego debido a sus cataratas (operables), 85% sordo y no tiene dientes hace mucho tiempo, por lo que es muy difícil entender lo que dice", remata Kozak en su relato.

When Marta Ramírez agreed at age 63 to take in a destitute nonagenarian, she didn't see it as a long-term imposition. The man's house had burned down, he had no one else and he looked frail. "He was 99, I didn't think he'd be around that much longer," Ramírez recalls.