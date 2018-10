Pasajero insultó a mujer negra y la aerolínea la cambió de asiento

Fuertes insultos racistas de un pasajero a otra en el vuelo FR9015 de Ryanair, entre Barcelona y Londres, causaron indignación en redes sociales, más aún considerando cómo actuó la aerolínea.

Luego que el sujeto insultara a la mujer por ser negra y la llamara "bastarda", "fea" y "estúpida vaca", los tripulantes de Ryanair le pidieron a ella que se cambiara de asiento.

La mujer fue identificada como Gayle, una jubilada de 77 años de origen jamaiquino, quien sufre de artritis.

Luego que Gayle intentara hablar con el sujeto, éste profirió: "No me hables en un idioma extranjero, estúpida vaca fea".

"No me importa si está discapacitada o no, si le digo que salga, ella saldrá", amenazó al personal del avión y continuó: "si no va a otro asiento, la empujaré yo a otro asiento".

La hija de Gayle contó al Huffington Post que viajó con su madre de vacaciones para alegrarla, pues hace casi un año quedó viuda de su esposo por más de 50 años y estaba deprimida.

Tras la repercusión del video en redes sociales y la petición de boicotear a la empresa por algunos usuarios, Ryanair puso los hechos a disposición de la policía inglesa: "Ahora este asunto está en manos de las autoridades, y no podemos hacer más comentarios", explicaron fuentes de la compañía.