Una joven que iba en bicicleta protagonizó un tenso encuentro con un taxista el pasado viernes, luego de asegurar que el sujeto la acosó. "No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste", dijo la mujer en plena calle de Tucumán, Argentina, obligando al hombre a disculparse y a repetir lo que le dijo frente a todos.