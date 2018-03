Auto que se maneja solo mató a una mujer en EE.UU.

Por primera vez, una persona murió atropellada por un auto que se maneja solo. El hecho ocurrió este lunes en Arizona, EE.UU. y el vehículo autónomo de Uber atropelló a una mujer en Tempe.

Varios medios estadounidenses que citan un comunicado de la policía de Tempe, para entregar más detalles del primer accidente mortal conocido de un automóvil que se maneja solo, según informa la cadena ABC Arizona.

La empresa de transporte privado anunció que suspende las pruebas que venían realizando con autos sin conductores. También dijo que estaba colaborando con la policía.

"Nuestros corazones están con la familia de la víctima. Estamos colaborando con las autoridades locales en su investigación de este incidente", señaló la compañía.

El vehículo de Uber estaba en el modo autónomo, sin conductor. La mujer atropellada estaba cruzando la calle fuera del paso de peatones, según la policía. Fue llevada a un hospital, pero falleció debido a las heridas.

