Juego de "Harry Potter" al estilo de "Pokémon GO" será lanzado en 2018

Siguiendo el éxito que tuvo el videojuego de realidad aumentada "Pokémon GO", ahora los siguientes en disfrutar de una experiencia similar en sus smartphones serán los fanáticos de "Harry Potter", ya que una aplicación basada en su universo de personajes será lanzada en 2018.

En 2016 surgieron los primeros rumores de un juego de realidad aumentada para la historia de la popular saga. Esto luego que Niantic Labs, los desarrolladores de "Pokemon GO", adquirieran los derechos de la aplicación. Sin embargo, esa noticia fue desestimada, hasta ahora.

De acuerdo con el portal Tech Crunch, el videojuego será llamado "Harry Potter: Wizards Unite" y será desarrollado en conjunto por Niantic y Warner Bros.

Si bien se desconocen las características que tendrá el juego, periodistas especializados señalaron que se podrán lanzar hechizos en las calles, participar de aventuras especiales y atrapar bestias legendarias y fantásticas.

Pokemon Go creators next game to be Harry Potter: Wizards Unite, an Augmented Reality game of casting spells, adventures, & legendary beasts coming in 2018.