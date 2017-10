Review: Por "Super Mario Odyssey" me duelen las manos

En Cooperativa tuvimos acceso a "Super Mario Odyssey", el nuevo título de la franquicia principal de "Mario" para Nintendo Switch. El juego fue lanzado el viernes 27 de octubre en medio de una gran expectativa mundial por esta obra, que prometía ser la más grande en la historia del fontanero.

De entrada el juego parte bien, agilizando las ya tediosas cinemáticas del villano "Bowser" raptando a la "Princesa Peach", mientras "Mario" trata de impedirlo y falla en el intento. La acción comienza de inmediato con la novedad que implica la nueva gorra mágica del personaje que le permite interactuar con el entorno.

La idea es conseguir "Power Moons" para poder reparar la la nave en la que viaja "Mario" bautizada como "Odyssey". De esta manera, vas siguiendo a "Bowser" por "reinos" que pasan por la ciudad, el desierto, la nieve, los bosques, la playa, las nubes e incluso la luna.

Las "Power Moons" abundan en cada uno de los mundos y se pueden obtener derrotando jefes, solucionando acertijos, realizando pruebas de habilidad o simplemente encontrándolas en lugares de difícil acceso. Es aquí donde esta la magia de "Super Mario Odyssey".

Esta dinámica otorga un amplio abanico de misiones que involucran tanto dinámicas de este juego como transformarse en un dinosaurio, hasta fragmentos del "Super Mario" original que devuelven todo al 2D.

Super nostalgia

Ya en la saga "Galaxy" y en "Super Mario 3D World" Nintendo había hecho guiños de nostalgia a los fans, incluyendo canciones y enemigos de títulos antiguos. Pero "Super Mario Odyssey" lo llevó a un nivel superior.

Las referencias son claras: además de los fragmentos de "Super Mario Bros.", el juego también trae recuerdos del primer "Donkey Kong", "Super Mario Bros. 3" "Super Mario World". El tributo más claro es el que se le hace a "Super Mario 64", título que influyó directamente en la mecánica de esta entrega.

La odisea que propone Nintendo en el nuevo título de "Mario" para Switch no tiene que ver con la asombrosa cantidad de misiones que contiene el juego, si no que con el amplio baúl de recuerdos a los que echa mano.

Bendita dificultad

Uno de los elementos nostálgicos más importantes es la dificultad, aspecto que se había perdido en los últimos títulos de "Mario". En "Odyssey" algunas misiones pueden resultar sencillas, pan comido para los jugadores más experimentados en la saga. Sin embargo, otras pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza.

Pese a que la gama de movimientos del fontanero y la comodidad de los Joy-Con son ideales para alcanzar los lugares más recónditos de cada "reino", hay puzzles que difícilmente podrán ser superados en el primer intento.

Super la historia principal no requiere mayor experticie. Es en el "postgame" donde "Super Mario Odyssey" se transforma en un verdadero desafío.

Una aventura épica

"Super Mario Odyssey" cumplió ampliamente con las altas expectativas que habían antes de su lanzamiento, simplemente porque llevó al popular personaje de Nintendo a una aventura de la que no había sido parte.

Combinando los elementos clásicos de la saga con la grandiosidad visual de los mundos abiertos, "Odyssey" confirmó que la compañía japonesa navega muy bien en estos terrenos, tal como lo hizo en "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Es difícil dejar de jugar "Super Mario Odyssey". La minuciosa exploración, la enorme cantidad de misiones, la naturalidad del control (excepto en el modo portátil, donde se pierden varias habilidades) y los elementos nostálgicos te sorprenden constantemente.

Son más de 30 años de historia que se ven reflejados en esta, una odisea que solo dimensionas cuando te das cuenta de que te duelen las manos por lo intenso que jugaste.

Nota: 9.5/10