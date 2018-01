Benjamín Hites remató 13° en la primera jornada del Ferrari Challenge en Daytona

El piloto nacional Benjamín Hites, de 18 años, debutó este viernes en la categoría profesional de la Ferrari Challenge, en el International Daytona Speedway, en Florida, y finalizó en la 13ª ubicación, entre poco más de 40 corredores.

El chileno, que forma parte del equipo The Collection, tuvo su primera experiencia competitiva en Estados Unidos, tras participar en 2017 en ocho de las 12 pruebas de la Top Race Series de Argentina, a la que llegó desde el Karting chileno.

"Lo que hice fue muy bueno. Me encontraba algo ansioso, lo que es normal. Largué 12° y apenas en la segunda vuelta me chocaron por detrás y quedé más allá del puesto 30. Empecé a remontar y quizás si no hubiera sido por ese incidente, termino mucho más arriba", dijo Hites.

"No puedo estar triste y ahora pienso en mejorar el sábado en el cierre de la primera fecha de la competencia", agregó joven deportista, quien participa en un evento que es antesala de las conocidas 24 Horas de Daytona, que empiezan este sábado y en las que estará el bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Justamente el sábado, Hites participará desde las 11:30 horas de Chile en la segunda jornada de la fecha inicial del Ferrari Challenge 2018, en la que participan coches del "Cavallino Rampante" modelo 488, que superan los 300 kilómetros por hora gracias a sus 670 HP.

Cabe recordar que el piloto llegó a Daytona para competir en la serie amateur, pero debido a los buenos tiempos que hizo durante las prácticas los veedores de Ferrari en Norteamérica le pidieron que subiera de categoría.