Kevin Durant: Yo no respeto a Trump

Kevin Durant, alero estrella de los campeones de la NBA, Golden State Warriors, lanzó dardos contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejó claro que ante una eventual invitación a la Casa Blanca no asistirá.

"No estoy de acuerdo con lo que hace, así que mi voz se escuchará por no hacer eso (ir a la Casa Blanca). Es una decisión personal, pero si conozco bien a los míos, estarán de acuerdo conmigo", aseguró el alero.

"No, no voy a ir. No respeto a quien está en la oficina en este momento", remarcó el jugador en conversación con ESPN.

Anualmente, los monarcas del baloncesto estadounidense van a la residencia presidencial a recibir el reconocimiento del mandatario, aunque hasta ahora los Warriors no han visto alguna invitación formal.

Los incidentes en Charlottesville y la demora en su condena por parte de Trump dejaron al país en un estado de tensión, y por ello muchos rostros atacaron al Presidente, al igual que Durant.

"Hemos cambiado para mal. Siento que desde que llegó a las oficinas, o desde que se presentó a la presidencia, nuestro país ha estado dividido, y no es una coincidencia. Cuando (Barack) Obama se sentaba en la oficina, las cosas pintaban bien", espresó.

"En mi opinión, hasta que no le saquemos de allí no habrá progreso", remató.