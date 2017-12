Arturo Sanhueza: Estoy tranquilo porque declaré que tomaba un quemador de grasa

El volante de Cobreloa Héctor Arturo Sanhueza se mostró tranquilo luego de que fuese revelado que arrojó positivo en un control de dopaje, por el cual recibió una sanción provisoria.

El jugador apuntó a que la sustancia por la cual dio tal resultado se trata de un quemador de grasa, el cual fue declarado ante el doctor del club y el encargado del control.

"Yo tomo un quemador de grasa, y no solo yo, varios compañeros. En este caso, se lo pasé al doctor -Francisco- Muñoz para que él lo revisara por el tema del doping. Es una pastilla 30 minutos antes de entrenar y él me dijo que no tenía ningún problema, que lo podía tomar", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Cuando fui al doping, esto fue en el partido con Cobresal en El Salvador, lo declaré al doctor que tomaba el control. Eso me tiene tranquilo, porque el doctor de Cobreloa y el doctor que me tomó el doping sabían lo que estaba tomando y no es algo que estaba escondiendo o tomando por mi propia cuenta", agregó.

Sanhueza espera recibir una fecha para una audiencia ante un tribunal competente, momento hasta el cual está suspendido de toda actividad deportiva.