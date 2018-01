Aníbal Mosa: Carmona viajará esta noche desde Atlanta para ponerse a disposición del técnico

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la llegada de refuerzos para el 2018, confirmado que Carlos Carmona llegará el sábado a Santiago para ponerse a disposición del cuerpo técnico. También habló de César Pinares y Marcos Angeleri.

"En el caso de Carlos Carmona, se aprobó el fichaje, con un contrato a tres años. El está muy contento, se le pagó una cifra importante a Atlanta United, más de un millón de dólares", expuso el mandamás de la institución alba.

"Estamos contentos, acabo de hablar con Carlos y el tomará un vuelo esta noche desde Atlanta para llegar mañana (sábado) temprano a realizarse los exámenes médicos y ponerse a disposición del cuerpo técnico", agregó.

Mosa también contó que para Guede "siempre lo primero fue Carmona, una persona de calidad para resguardarse. Luego alguien para cubrir a (Jorge) Valdivia o (Jaime) Valdés cuando no estén. Luego de eso, estoy abierto a buscar un punta. Tenemos jugadores de mucha experiencia que no van a poder jugar en todos los partidos".

Sobre Angeleri y Pinares

Sobre la posiblidade de que arribe el defensor argentino Marcos Angeleri, aseguró que "en estos momentos, mientras no se desvincule, no estamos en negociaciones directas con él".

"Angeleri es un jugador que todavía está vinculado a San Lorenzo y mientras él no esté libre no podemos tener ningún tipo de conversaciones ni con él ni con el club. Lo concreto que tengamos lo iremos anunciando", complementó.

Otro que tiene opciones de sumarse es el volante nacional César Pinares, sin embargo, su caso es el mismo que el del argentino. "Es un tremendo jugador, pero tiene contrato vigente y está todavía relacionado a un equipo (Al-Sharjah) de Emiratos Árabes Unidos. Si no se desvincula no podemos tener ningún tipo de conversaciones, lo mismo ocurre con otros jugadores", expresó.

En esta misma línea, se refirió a qué tipo de jugador puede llegar a Colo Colo. "Nosotros no estamos buscando traer por traer refuerzos, con el respeto a todos los jugadores de la liga chilena, es muy complicado reforzar a un equipo que en cada temporada ha ido mejorando. Hemos ido en ascenso en cuanto a la calidad de jugadores que estamos buscando, porque la filosofía del club y del técnico es que si no hay un jugador mejor que el juvenil, no lo traemos", indicó.

"No queremos que llegue un jugador para que esté en la banca. Si no hay futbolistas de mayor calidad, el técnico prefiere jugar con los chicos. Estamos buscando con pinzas, seleccionados y que se pongan la camiseta y sean un aporte en Copa Libertadores", expresó.

¿Un gerente deportivo?

Consultado sobre la posibilidad de que llegue un gerente deportivo, expresó: "Es un puesto que debe tener esta situación, por algo promulgué la llegada de Oscar Meneses. Tras su partida nos comió el día a día y no buscamos un reemplazante. No me interesa estar 12 horas en el club, aunque lo haga feliz".

"No es fácil traer un gerente deportivo para Colo Colo, tiene que ser una persona que logre amalgamar la historia y la relación con los jugadores, el cuerpo técnico, la hinchada y el fútbol joven", añadió.

La frustrada Noche Alba

Finalmente se refirió a la suspensión a última hora de la Noche Alba. "Por el tema de la Noche Alba le quiero ofrecer todas las disculpas, yo soy el principal responsable, pero este tipo de cosas no se van a repetir, por lo menos mientras yo esté".

"No me gusta cometer el mismo error dos veces, hay que sacar enseñanzas. Planificar mejor, con más anticipación y tener más gente para las distintas tareas. Es un aprendizaje permanente esto", agregó.