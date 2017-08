Colo Colo amonestó a Octavio Rivero e inhabilitó a su representante

Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, emitió un comunicado para aclarar lo sucedido en los últimos días con el delantero uruguayo Octavio Rivero, asegurando que el futbolista fue amonestado por excluirse del partido ante O'Higgins, mientras que su representante Federico Pamparatto quedó inhabilitado de negociar con el club.

"La Comisión Fútbol se reunió hoy martes con Octavio Rivero, a quien se le manifestó el malestar de la instituvión frente a su actitud de solicitar su exclusión de la nómina para el partido contra O'Higgins. En esa línea, se le hizo llegar a Rivero una amonestación por escrito", apunta la misiva.

En cuanto al agente del jugador quien emitió diversas declaraciones contra la dirigencia alba, el comunicado advierte que "al faltar el respeto a nuestra institución, el señor Federico Pamparatto, representante de Rivero, ha quedado inhabilitado de sostener cualquier tipo de relación profesional con Colo Colo".

En cuanto a las declaraciones de ambos asegurando que se les mintió en la cara, respecto a un cambio de condiciones en las tratativas con Belgrano de Córdoba, el escrito apunta que estas "no se ajustan a la verdad y son impropias de la debida relación profesional que debe existir con una institución con la historia y prestigio de Colo Colo".

Además, agrega: "Sostenemos de forma categoríca que los términos de una eventual salida del juador Rivero no han cambiado en ningún momento. Nuestro club ha actuado siempre de buena fe, apegándose a lo estipulado contractualmente".

Respecto a la oferta de Belgrano, asegura que no "satisface los intereses del club", pues "el club argentino comunicó por escrito a nuestro presidente (Aníbal Mosa) que no está en condiciones de hacer frente al desembolso de US$ 1,5 millones al contado por el 50% del pase del jugador, condición mínima definida por esta dirigencia".

Revisa aquí el comunicado completo: