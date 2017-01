Guede: Dudar del profesionalismo de Esteban Paredes es algo muy mala leche

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, defendió este jueves a Esteban Paredes, delantero de Colo Colo que está dejando atrás un desgarro que lo dejó afuera de la China Cup, al asegurar que dudar de su profesionalismo es algo "mala leche".

Paredes jugó 40 minutos en el amistoso que jugaron los albos el miércoles ante Audax Italiano, a la misma hora que la selección chilena disputaba el choque con Croacia en China.

Guede aseguró que "dudar de la profesionalidad de Esteban (Paredes), a esta altura y a la edad que tiene, y con todo lo que hizo en el semestre, me parece de algo muy mala leche".

"Es injustificado las cosas que se dijeron. Es imposible que Esteban, después de un desgarro, pueda jugar. Tengo los datos del partido: Ante Audax, Esteban corrió 4.900 metros, fue el que menos corrió; y lo hizo nada más que al 6 por ciento de su intensidad", complementó.

Además, cree que "no se justifican las cosas y la maldad con que hicieron esos comentarios con la realidad del futbolista. Es totalmente desmedido que hayan criticado a él y poner en tela de jucio a los profesionales de la selección y de Colo Colo. Me parece algo desmesurado que no comparto para nada".

El jugador sufrió un desgarro en la final de la Copa Chile 2016, y tras varios análisis, el deportista no pudo formar parte de la delegación de la selección chilena para jugar el torneo en Asia.