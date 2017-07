Justo Villar: No me siento traicionado, sí dolido

La salida del portero paraguayo Justo Villar revolvió las aguas en Colo Colo, sin embargo, el arquero evitó la confrontación y si bien dijo sentirse dolido por su despido, evitó criticar públicamente a algunos de los estamentos del club.

En entrevista con el diario La Tercera, Villar fue consultado respecto a si sentía traicionado al no ser considerado en el equipo de cara al segundo semestre y explicó que "eso lo van a ver los que en su momento tuvieron la decisión de decir sí o no. No me siento traicionado, sí me siento dolido".

Igualmente, el paraguayo fue cauto a la hora de buscar responsabilidades: "No busco culpables. Trato de dar vuelta la página. Me dolió mucho como jugador, como profesional. Se dijeron cosas sin sentido", explicó Villar, quien reconoció que le hubiese gustado retirarse del fútbol en el Estadio Monumental.

"Me hubiese gustado, definitivamente. Había hecho planes como mi familia, incluso en algún momento hablamos con Luis Mena de hacer un partido de despedida juntos, cosa que todavía se puede dar en algún momento. Ojalá que no se dé cuando tengamos 70 años", comentó Villar, quien narró el incómodo momento que vivió al momento de ser despedido.

"Estaba en mis vacaciones cuando el director deportivo (el despedido Oscar Meneses) me comunica que quiere conversar conmigo sobre la posibilidad de rescisión. Me dijo que era una decisión del club y que no había vuelta atrás. No lo esperaba. Lo aceptaba pero no lo entendía. Lo puedo aceptar porque es una decisión que toman, pero no entendía la manera. Me trastocó", reconoció.

"Quise preguntar lo que pasaba. Me decían que era una decisión adoptada por la comisión, entonces él no tenía mucho que decir. Antes de esto, había hablado con Guede y me había dicho que necesitaba reforzar el puesto, porque yo volvía a casi a mitad de temporada y no sabía en qué condiciones. Paulo estaba en una situación incierta por lo que había ocurrido. Entendía que podía darse la posibilidad de que no me inscribieran y en diciembre pelear el puesto", añadió.

Y explicó que él junto a su agente le plantearon a Blanco y Negro no ser inscrito, algo que desde Colo Colo desestimaron.

"La opción se la dimos nosotros diciéndoles 'no me anoten hasta diciembre, no pasa nada pero no quiero irme así', y de verdad no me quería ir así. Lo que pasa es que había algo, algo tácito, por lo que ya no había vuelta atrás. Ojalá que dentro de seis meses esto sea historia y CC vuelva a ser campeón", explicó.

Villar también habló de su relación con Guede y fue claro, aunque evitó una confrontación.

"Con Pablo teníamos una relación de hablar mucho en su tiempo, pero después cuando me lesiono, se corta esa relación, porqué él se ocupa del equipo y los lesionados tratamos de recuperarnos", comentó.

"No sé si él pudo influir o no en mi salida. Lo que sí, sabía que tenía que traer a alguien por lo que había pasado en el último tiempo. Lo que pasa es que con esta situación a veces siento que el culpable de haber pedido el campeonato fui yo", añadió.