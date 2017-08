Mosa defendió los altos precios en las entradas para el Superclásico: Debemos ser responsables

El presidente de Blanco y Negro (ByN) Aníbal Mosa habló este jueves en una actividad del club en el Hospital Exequiel González Cortés, donde el plantel visitó a niños del recinto, y se refirió a la polémica por los precios de las entradas de cara al Superclásico ante la U.

"Quisiera dejar a todo el mundo tranquilo, pero las políticas de precio se acordaron en las comisiones correspondientes. Tratamos de acercar las posiciones lo máximo posible y esperamos seguir avanzando en el tema", manifestó Mosa al respecto.

Luego apuntó "no es algo fácil de resolver, es un proceso que parte ahora y se debe afiatar en el tiempo. Hay que amoldar la estructura para llegar a un precio justo para los hinchas, lo más barato posible, pero siendo responsables financieramente respecto al equilibrio del club".

Los precios de las entradas de cara al duelo entre albos y azules, por la quinta fecha del Torneo de Transición, van desde los 8.000 hasta los 38.000 pesos en la preventa y que en valor general oscilan desde los $10.000 hasta los $42.000.

Dio por cerrado el caso Rivero

Además, Mosa habló sobre lo sucedido con Octavio Rivero y dio por cerrado el tema, aunque manifestó que le dolieron las críticas que le hizo el uruguayo por redes sociales.

"El comunicado habla por sí sólo. No vale la pena seguir dándole vuelta al tema, cerramos el proceso, emitimos un comunicado y no me gustaría seguir profundizando en el tema, porque hay que dejar que Octavio se concentre y nosotros enfocarnos en otras cosas. Es algo que ya pasó y dimos vuelta la página", manifestó el mandamás de ByN.

Agregó que "me dolieron sus críticas, porque yo voy a cumplir dos años y medio en esta institución y he firmado 200 contratos. Todos ellos, tanto los formales como de palabra o en una servilleta en un restorán, se han cumplido".

Consultado por si el charrúa buscará su salida a fin de año, Mosa apuntó que "tiene contrato vigente y por eso me remito al comunicado. No quiero armar una polémica de esto. Fueron días donde no lo pasamos bien. En vez de disfrutar el triunfo con O'Higgins nos enfocamos en otra cosa gratuitamente, porque acá no hubo ningún vencedor. Acá todos perdimos".