Octavio Rivero: "Dependemos de nosotros, no miramos para el costado"

Con un punto de ventaja por sobre sus más cercanos perseguidores, en el plantel de Colo Colo asumen que dependen de ellos ser campeones del Torneo de Clausura y para ello deben ganar los tres partidos que restan, tal como lo manifestó este martes el delantero uruguayo Octavio Rivero.

"Estamos pensando en que dependemos de nosotros, no miramos para el costado, si no que a lo que haremos nosotros porque si ganamos los tres partidos seremos campeones y no nos interesa lo que hagan los demás", comentó el ariete en diálogo con Fox Sports.

"Teníamos la posibilidad de habernos alejado en la punta, pero lo importante es que seguimos dependiendo de nosotros", añadió en relación al duelo que el cuadro albo igualó el domingo ante Palestino.

Rivero también comentó el cambio de portero luego de las equivocaciones de Paulo Garcés, quien fue sustituido por Alvaro Salazar en el duelo ante el cuadro de colonia.

"No fue lindo para él ni para nosotros como compañeros. Siempre lo apoyamos. Él es muy buena persona. Estamos contentos con que él que esté mejor", comentó.

El próximo duelo de los albos será el domingo 7 ante Everton a las 12:00 horas en el Estadio Sausalito.