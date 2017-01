Pablo Guede: Aunque no vengan Macnelly Torres y César Valenzuela, estamos bien

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró este jueves que aunque no lleguen los volantes Macnelly Torres y César Valenzuela, el equipo estará bien de cara al Torneo de Clausura y la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, Guede comentó que sabe que es "un mercado súper complicado, porque tienes que sacarle jugadores a otros equipos y es muy difícil hacerlo. No estoy inquieto ni nada. Si no viene Macnelly Torres o César Valenzuela, estamos bien".

Consultado por las negociaciones por ambos futbolistas, el entrenador explicó que "No sé en qué está lo de Macnelly, pero creo que no podrá venir. Quería al colombiano y a Valenzuela, pero lo del 'gato' también está súper difícil".

En cuanto al refuerzo en la defensa, el director técnico reveló que "quería a Germán Lanaro o Hardy Cavero en la defensa y por suerte pudimos traer de vuelta a Hardy desde San Marcos (estaba a préstamo)".

Los albos solo han fichado a Mark González, hasta el momento.

Respecto a la presencia de Esteban Paredes en el amistoso ante Audax Italiano y su ausencia en la China Cup, Guede defendió al ariete señalando que fueron "injustificadas las cosas que se dijeron. Es imposible que Esteban juegue después de su desgarro. Corrió 4.900 metros, y con poca intensidad. Fueron desmedidos con las críticas en su contra y poner en tela de juicio a los médicos de la selección y a los de Colo Colo".

"Poner en duda a Esteban, con todo lo que hizo, es muy mala leche. Esteban se bajó porque los médicos le recomendaron que no podía ir", complementó.

El arribo de José Manuel Crespo

Respecto a la llegada del español José Manuel Crespo, finalmente al equipo sub 19 del "Cacique", Guede explicó que es "la persona adecuada para desarrollar el proyecto que hicimos con (Carlos) Pedemonte, para que los chicos estén más cerca del primer equipo".

Detallando más su plan, el argentino explicó que "es intentar tener un equipo, que es la sub 19, lo más cerca del primer equipo, no de sparring. Ellos tendrán su entrenador, su cuerpo técnico y cuerpo médico. Se les intentará dar el mismo trato del primer equipo, pero sabiendo que no lo son, que deben dar un paso más para llegar ahí".

"Tienen que entrenar junto a nosotros, a la misma hora y el mismo lugar. Hugo González será el DT de la sub 17, para preparar y tirar jugadores para que estén más cercanos al primer equipo. Intentaremos que el juvenil que llegue al primer equipo lo más parecido posible y con menos problemas de adaptación", añadió.

Respecto al trabajo de González, apuntó que "es un fenómeno en esa parcela, para tener jugadores preparados para estar con la sub 19 y luego al primer equipo. Con este plan que armamos con la sub 17 y la sub 19, por ser el primer año, vamos a estar bien, porque abarcamos lo más próximo al primer equipo".

La intertemporada

Sobre los trabajos en la intertemporada que realiza el elenco albo en el Monumental, expresó que "los futbolistas llegaron de una forma extraordinaria. Estamos bien. Estoy muy contento con como están los chicos. Tienen una predisposición espectacular y se están cuidando mucho".

Además, aclaró que no tiene ningún problema con la dirigencia por el tema de los fichajes: "Estoy todos los días hablando con Aníbal (Mosa) y Oscar (Meneses). Conversamos, discutimos y todo con ellos, por el bien del club. No hay problemas".

Sobre el peruano Christofer Gonzales y su estadía en el equipo, explicó que "no hablé aún con él, pero lo haré con algo concreto. Espero que la dirigencia siga esforzándose para que se nacionalice (Julio) Barroso o (Ramón) Fernández para inscribirlo en ambos torneos".

Finalmente, contó que Justo Villar está cerca de volver a trabajar a la par de sus compañeros y que "ya 'se puso las manos'. Creo que entre lunes y martes empezará a trabajar con el resto. Está iniciando los trabajos. Tiene que llegar al duelo con Botafogo".

Los albos enfrentarán al conjunto brasileño el 1 de febrero, a las 20:45 horas en calidad de visita, en la ida por la segunda fase de la Copa Libertadores.