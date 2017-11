Pablo Guede desmintió rumores sobre su salida de Colo Colo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, desmintió este viernes todos los rumores respecto a una eventual posible salida desde el banco del cuadro albo.

El estratega se manifestó ante los dichos de la prensa deportiva nacional, señalando que "durante estas semanas cruciales en la pelea por el Campeonato Nacional solo me he dedicado a entrenar a nuestro equipo, a estudiar a nuestros rivales y planear la mejor estrategia posible para lograr el título que tanto anhelamos".

"Desmiento tajantemente las supuestas conversaciones con clubes de México, Asia, Estados Unidos e incluso con el Málaga, porque todas mis energías y fuerzas están orientadas al único objetivo que tenemos por delante, salir campeón con Colo Colo", añadió.

El argentino también aprovechó la instancia para aclarar sobre una supuesta carta donde iba a hablar sobre los cobros arbitrales que ha vivido como entrenador del Cacique: "esa carta no existe, nunca fue redactada ni pensada".

Por último, Guede indicó en la misiva que "no me interesa quién ni cómo filtran la información desde el interior del club a la prensa, pero les puedo asegurar que para desestabilizarnos necesitan mucho más que esto. Los que buscan hacernos daño tienen mucho trabajo, no basta con inventar peleas, renuncias, cartas, etc; este equipo está más unido que nunca, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la dirigencia".

"Estamos trabajando duro para darles a todos ustedes la estrella 32", finalizó el ex entrenador de Palestino.

El plantel y cuerpo técnico de Colo Colo tendrán tres días libres y volverán a las prácticas el martes para afrontar el duelo frente a Everton (domingo 26 de noviembre, 12:00 horas).

Carta abierta de nuestro Técnico Pablo Guede al pueblo Colocolino. pic.twitter.com/4KgaVfYIFf