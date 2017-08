Pablo Guede: Este torneo va a ser mucho más duro que el anterior

El técnico Pablo Guede dejó atrás el empate de Colo Colo frente a Palestino, señalando que todos los esfuerzos están concentrados en el duelo ante Universidad de Concepción por el Torneo de Transición.

El estratega comentó que ante los árabes "hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar el partido, pero no lo logramos", reconociendo que "este torneo va a ser mucho más duro que el anterior".

"Sería una falta de respeto pensar en un equipo con el que jugamos en 15 días. Nosotros pensamos en Universidad de Concepción", añadió de cara al duelo ante los penquistas y evitando hablar respecto al superclásico ante la U, a disputarse el 27 de agosto.

También dijo que "me jode lo de (Brayan) Véjar porque remó para ser titular, pero son las cosas que tiene el fútbol".

Agregó que Jorge Valdivia y Esteban Paredes "están muy bien físicamente".

Respecto a los posibles convocados a la selección chilena para los duelos de las Clasificatorias a Rusia 2018, Guede declaró estar "contento por los jugadores cuando los nominan, pero a mí no me afecta su ausencia".

"Yo no soy quien convoca y no me voy a meter en la tarea del entrenador de la selección", comentó sobre nombres de futbolistas albos que se puedan integrar a la Roja.

Por último, el argentino fue consultado sobre los rumores del supuesto interés de Rosario Central por Julio Barroso, el argentino fue escuento en indicar que "yo no pierdo el tiempo en un rumor".

Colo Colo recibe a Universidad de Concepción este sábado a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Transición.