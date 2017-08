Pablo Guede: Nunca tuve dudas de los futbolistas

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, valoró la goleada por 4-0 de Colo Colo sobre Deportes La Serena que les dio el boleto a la segunda ronda de la Copa Chile y aseguró que nunca tuvo dudas de sus jugadores.

Consultado sobre si este triunfo le da más tranquilidad en el puesto, Guede apuntó que "de los futbolistas nunca tuve dudas, pero esto es fútbol. Cuando ganas está todo bien y cuando pierdes está todo mal".

Luego dijo que estaba "contento por el trabajo que hicieron los jugadores. Dentro del partido jugamos varios duelos. Hicimos un desgaste importante".

"Yo estoy tranquilo. Lo más importante es ver cómo se recuperan los jugadores. De cara al partido del domingo (ante O'Higgins) eso será importante. Los futbolistas hicieron un desgaste tremendo, la cancha estaba muy blanda y para seguir manteniendo el funcionamiento y los jugadores en buen nivel físico es importantísimo como los recuperamos", agregó.

Luego manifestó que la mentalidad que tiene es de ir "partido a partido y semana tras semana. Nuestro objetivo principal es el campeonato nacional. Ahí debemos ganar y sacar puntos".

"Sobre el árbitro no voy a opinar"

Respecto a la actuación del Patricio Polic y su cuerpo arbitral, que tuvo dos polémicas en el encuentro, manifestó: "Sobre el árbitro no voy a opinar. No lo hice cuando perdimos 4-1 allá y no voy a opinar ahora".

Finalmente felicitó al volante Gabriel Suazo, destacando su actuación y su trabajo: "Es un ejemplo para todos. Es profesional, humilde y trabajador. Por algo lo citaron a él y a Marco Bolados para la selección sub 21 ante Francia. Por eso, con nosotros, juega casi siempre. Nadie le regaló nada y es un ejemplo de lo que debe ser un jugador de Colo Colo".

El próximo partido de los albos será este domingo, a las 12:00 horas, ante O'Higgins en Rancagua, por la segunda fecha del Torneo de Transición.