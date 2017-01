Pablo Guede: "¿Quién no va a querer a Macnelly Torres? Me encanta"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, habló este martes tras el primer entrenamiento del año de los albos de cara al Torneo de Clausura y la Copa Libertadores y manifestó que su deseo es contar con el colombiano Macnelly Torres, aunque con ciertas condiciones.

"Si logramos liberar un cupo de extranjero, el jugador que quiero es Macnelly Torres. No voy a echar a nadie. Sería injusto. Ni Justo Villar, Julio Barroso, Matías Zaldivia, Ramón Fernández, ni Octavio Rivero merecen una cuestión así. Ellos nos trajeron hasta acá con la opción de pelear un cupo en la Libertadores", dijo Guede en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

"Pero esto es día a día. Las situaciones pueden cambiar. Además... ¿Quién no va a querer a Macnelly? Me encanta", complementó.

Explicando el tema de liberar un cupo de extranjero, Guede dijo que "si me aseguran mañana que Barroso y Fernández se hacen chilenos el abanico se nos abre para buscar afuera lo que necesitamos, que es puntual y, por lo tanto, no es fácil de encontrar".

Además, comentó que necesita "un central polifuncional. Que pueda jugar en el centro de la defensa, en los costados y en el medio. Los nombres están ahí. ¿Germán Lanaro? Me gusta, pero son los clubes los que negocian. Ahí ya no me puedo involucrar"

La llegada de Mark González y la partida de Martín Rodríguez

Consultado por los refuerzos, el argentino explicó que "en esta época no es fácil reforzarse. Hay que traer lo que se puede, no lo que se quiere. O un chileno que quiera volver, o hacer movimientos internamente o jugadores libres. No es fácil para nada".

"En ese sentido, el fichaje de Mark González es muy bueno, me pone contento. Es zurdo y rápido. Le va a hacer muy bien al equipo", añadió.

En cuanto al trato que le dará, explicó que será "el mismo que tienen los 'sub 37'. Perdemos en edad, Martín (Rodríguez) tiene 22 años y Mark 32. Martín fue determinante, pero confiamos que tanto (Brayan) Véjar como Mark sean determinantes".

Respecto a la partida de Rodríguez a Cruz Azul, comentó que "no llamé nunca a Martín. Lo llamé una sola vez para felicitarlo. Se lo ganó. Tuvo seis meses brillantes. Por otra parte Aníbal (Mosa) lo hizo de forma extraordinaria para defender los intereses del club. Cuando Martín se quería ir, le abrió la puerta".

Negociación de Baeza y retornos

También tuvo palabras para las tratativas para renovar a Claudio Baeza, revelando que habló "con Claudio y el presidente. Lo entiendo como una negociación. Le dije que no va a haber posibilidad de que no juegue porque no renueva. No permito que me digan quien pongo y quien sale. Es mi parcela. La alineación la hago yo".

En tanto, dijo que pidió el retorno del defensa Hardy Cavero (San Marcos de Arica) y el puntero izquierdo Nicolás Orellana (Everton). "Pedí que se hicieran gestiones para que vuelvan. Son dos chicos del club, de 20, 21 años, que podrían elevar la competencia interna", sentenció.

Finalmente, dijo que desea que el peruano Christofer Gonzales se quede: "Quiero que 'Canchita' se quede. Esperemos que se resuelva el tema de los cupos. Si no, jugará solo la Libertadores".