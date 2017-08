Puebla tiene interés en contratar a Octavio Rivero

Luego del polémico episodio vivido por Octavio Rivero y su frustrado paso a Belgrano, ahora es el club mexicano Puebla el que espera fichar al delantero uruguayo, que milita en Colo Colo.

La información fue confirmada a El Mercurio por uno de los representantes del jugador, Flavio Perchman, quien explicó que "hay un interés concreto de Puebla. No es nada formal, Octavio está dedicado a rendir en Colo Colo, pero si hay interesados, uno no puede negarse a escucharlos".

"Es un interés como el que tuvieron Belgrano y Peñarol. Con Colo Colo no he hablado y con Puebla solamente a través de intermediarios que me avisaron que el equipo estaba interesado. Si surge, se estudiará en su momento", indicó.

En tanto, desde la institución azteca uno de sus propietarios, Jesús López, señaló al matutino que "aún no es momento de confirmar ni de negar algo".

Hace algunas semanas Blanco y Negro rechazó una oferta desde Belgrano por el jugador, quien se bajó del partido con O'Higgins. Tras el episodio, la concesionaria vetó a su otro agente, Federico Pamparatto.