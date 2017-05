Roberto Gutiérrez: No hubo un acercamiento concreto para seguir en la UC

El ya ex delantero de Unversidad Católica Roberto Gutiérrez comentó en Al Aire Libre en Cooperativa la no renovación de su vínculo con el club, afirmando que no existió ningún acercamiento concreto de la dirigencia porque no estaban las ganas para que siga en la institución.

"No hubo una mancomunión para poder seguir y yo también quiero continuar desarrollándome como futbolista y no se estaban dando las condiciones, así que de ambas partes se tomó la determinación de no continuar", expresó.

"Uno ya no es joven como futbolista y sabe que llegar a la última fecha sin ver el tema de renovaciones es muy complicado y por más que uno quiera es difícil, yo también quiero seguir jugando y hay clubes interesados. No se llegó a hablar ni de dinero porque no hubo un acercamiento concreto", agregó el delantero.

Esto luego de que este miércoles Mario Salas anunciara en conferencia de prensa que el atacante formado en la UC no seguirá vistiendo la camiseta cruzada.

Respecto a esto, Gutiérrez aseguró que no le han explicado el por qué de su partida. "Independiente que uno no sabe la razón, todos hemos jugado fútbol y no soy nuevo en el tema. Si llegas a la última fecha y nadie se te acerca es porque no están las ganas de que continúes", indicó.

"Cuando me tocó jugar hice las cosas bastante bien y pude ser un aporte. Con los minutos que sumé tuve el mismo rendimiento otros equipos en los que jugué más. Además, me pone contento que ya hay clubes que muestren interés", complementó el jugador.

Pese a esta nueva salida de la institución, el atacante afirmó: "No me voy dolido del club, quizás pudieron hacer algo más, pero dolido, estoy agradecido. Me hubiese gustado que me dijeran las cosas, pero nadie es dueño de la verdad y todos vemos las cosas de distinta forma".

Además, agradeció el afecto mostrado por los hinchas. "Para ídolo falta mucho, ese sitial lo han ganado muy pocos, pero si me voy muy querido, porque aunque me tocara dos minutos lo hice lo mejor posible y la gente me ha mostrado su cariño", expresó.

Finalmente, Gutiérrez no quiso adelantar las ofertas que maneja y advirtió: "Más allá de los clubes en los que pueda sonar, vamos a tomar la decisión en el momento que corresponda".