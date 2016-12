Director ejecutivo de U. de Chile: La intención del club es que Herrera continúe con nosotros

Pablo Silva, director ejecutivo de Universidad de Chile, conversó con los medios en el CDA sobre los deseos de partir que manifestó Johnny Herrera, capitán del cuadro estudiantil, y comentó que la intención del club es que el portero siga defendiendo la tricota azul.

"He conversado personalmente con él. La intención del club es que siga con nosotros. Nuestra idea no ha cambiado. Él nos expuso sus deseos de salir, pero esa no es nuestra intención", aseveró.

Del mismo modo, explicó que "el malestar de la dirigencia con Johnny es por lo que él manifestó públicamente. Nuestra intención es limar todas las asperezas con él. Creemos que es importante para el equipo".

Finalmente, Silva se refirió a la búsqueda de un nuevo técnico, resaltando que "hay avances".

"Agradecemos a todas las personas que se han juntado con nosotros. Son todos grandes técnicos, con muchas ganas de dirigir nuestra institución", cerró.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, ahora la primera opción para la banca azul es el argentino Angel Guillermo Hoyos, seleccionador de Bolivia.