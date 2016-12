Universidad de Chile definió que Angel Guillermo Hoyos sea su nuevo entrenador

Universidad de Chile definió este jueves que el argentino Angel Guillermo Hoyos sea su nuevo entrenador para el Torneo de Clausura 2017 y su participación en la Copa Sudamericana del próximo año, según informó Al Aire Libre en Cooperativa.

Hoyos, actual entrenador de la selección boliviana, dejará su cargo para arribar al país y tomar el mando del club estudiantil, tras un 2016 para el olvido con los mandatos de Sebastián Beccacece y la dupla técnica de Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri.

El entrenador debe firmar en los próximos días su contrato por un año para comenzar a preparar los trabajos de inter temporada, que se iniciarán el lunes 2 de enero.

Hoyos superó a Ariel Holan (quien se aburrió de esperar una confirmación), Sergio Bernabé Vargas (acompañado de Jorge Pautasso) y Eduardo Coudet en la carrera final por la banca estudiantil. Los dos primeros lograron presentar sus planes para tomar el mando del club, pero no prosperaron, mientras que Coudet fue opción debido a su decisión de no dirigir más en Argentina, pero no logró hablar con la dirigencia de Azul Azul.

Siempre según Al Aire Libre, existe un acuerdo total entre las partes, incluyendo las remuneraciones del técnico. Eso sí, no fue una decisión consensuada en el directorio de Azul Azul, pero el sector más cercano a Carlos Heller tomó la decisión final para que Hoyos sea el DT de la U.

Hoyos actuó como futbolista en Boca Juniors, Banfield, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors de Argentina; Real Madrid B en España; Blooming en Bolivia; Deportes Tolima y Unión Magdalena en Colombia; Everton en Chile; Deportivo Táchira, Minerven y El Vigía FC en Venezuela.

Como entrenador debutó en la banca de FC Barcelona Juvenil B en 2003. Luego tuvo pasos por Aris Salónica, Atromitos, PAS Giannina, Panserraikos e Iraklis FC de Grecia; Anorthosis de Chipe; Bolívar en Bolivia; Once Caldas en Colombia; Talleres en Argentina; y Jacksonville Armada en Estados Unidos, antes de tomar el mando de la selección boliviana.

Edward Zenteno: Es un DT de muchas cualidades

El defensor de la selección boliviana Edward Zenteno habló con Los Sospechosos de Siempre sobre Hoyos y manifestó que "es un técnico que tiene muchas cualidades, que está preparado para enfrentar grandes cosas. Seguramente le irá bien por el plan de trabajo que tiene, por como es como entrenador y persona".

Sobre su estadía con la selección boliviana, Zenteno manifestó que "con Bolivia quizás no logró los resultados que quería, pero se notaron cambios importantes en nuestra forma de juego".

"Es un técnico que busca los partidos siempre. Caerá bien a la U, porque el profesor está preparado para enfrentar un reto así. Le irá bien con el plan de trabajo que realiza y con su cuerpo técnico", cerró el actual zaguero de Jorge Wilstermann.