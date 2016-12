Experto y posibles compensaciones por colusión: "Hay que ser realistas"

El profesor de derecho y experto en libre competencia Francisco Agüero llamó a ser "realistas" respecto a las expectativas de compensaciones en los casos de colusión, apuntando a la gran dificultad práctica que éstas suponen, sumada al tiempo que toman los procesos legales, que suelen no ser muy efectivos.

"Es un problema la dificultad práctica de determinar cuál es el daño causado, cómo se indemniza o se compensa a los usuarios y a qué usuarios se compensa: no hay información de RUT de compra, no hay boletas guardadas de tanto tiempo, no hay facturas... Es un problema común en Chile y también en los países de la Unión Europea", dijo Agüero a Cooperativa.

El académico de la Universidad de Chile señaló que el tiempo que toman estos procesos es muy largo, por lo que "hay que ser realistas" respecto de lo que se puede lograr.

"Las demandas iniciadas en el Sernac contra las farmacias hace cuatro años todavía no tienen sentencia (...) CMPC lleva más de un año negociando con el SERNAC (por la colusión del confort) y perfectamente podría no llegar a nada, porque, en estricto derecho, hay que esperar una sentencia condenatoria del Tribunal de Libre Competencia, lo que en este caso no ocurrió", explicó el experto.

Para Agüero es claro que la vía penal, aparte de larga, no es efectiva para castigar e inhibir este tipo de prácticas: "El Ministerio Público no ha tenido resultados exitosos, por lo que perseverar en este tipo de investigación penal, que además aplica penas muy bajas, no es muy efectivo".

Como consuelo queda "el reproche ético o del mercado, que está reaccionando a esto es muy fuerte: cuando (los ejecutivos) buscan trabajo y los googlean aparecen con estos papeles manchados". En tal sentido, "existe un castigo social", finalizó el docente.