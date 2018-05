Eyzaguirre: Lo que no está en el Presupuesto ni en Tesoro Público no son gastos comprometidos

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, desestimó las críticas del Gobierno luego que acusaran a la anterior Administración de dejar sin recursos una serie de iniciativas y actividades.

En El Primer Café, el otrora titular de la billetera fiscal respondió al emplazamiento del Ejecutivo del porqué el ministro Larraín dijo que no hay plata para la APEC que se desarrollará en Santiago en 2019.

"Las cosas que no están en el Presupuesto ni en el Tesoro Público no son gastos comprometidos. Si el ministro Larraín, por quien tengo mucho aprecio y amistad, hubiese hecho un llamado a los ex ministros de Hacienda, incluyendo a Rodrigo Valdés, a mi, a buscar formas de consensuar el cómo necesitamos bajar el déficit fiscal hubiéramos estado todos disponibles", dijo Eyzaguirre.

"Partir por la prensa diciendo que hay 5.500 millones (dólares) de gastos comprometidos, no financiados no es la mejor forma de partir", añadió el ex ministro respecto a los dichos del ministro Larraín sobre el monto en recursos comprometidos, pero sin financiamiento para el periodo 2018-2021.

Eyzaguirre además confirmó su asistencia a la comisión especial mixta de Presupuesto el próximo lunes para entregar cifras y gráficos sobre la situación de los recursos del Fisco a la salida de Michelle Bachelet.