Hacienda y posible baja de impuestos a las empresas: Haremos lo mejor para el país

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no descartó que el anunciado ajuste a la reforma tributaria implique una reducción de impuestos a las empresas, aunque garantizó que esto no afectará a la recaudación fiscal.

Ante la propuesta de la Sofofa de discutir "sin complejos ni caricaturas" la posible baja impositiva, el titular de Hacienda comentó que este debate "todo el mundo lo puede plantear".

"Hay gente que plantea aumentar impuestos, otros plantean reducir impuestos. Todos tienen derecho a hablar y decir lo que quieran, pero, desde el punto de vista nuestro, tomamos las definiciones en términos de lo que es mejor para el país", afirmó.

"Estamos diciendo que es fiscalmente neutro, así que no se trata de una baja de impuestos, pero eso no significa que no pueda tocar una tasa si es que hay compensaciones por otras partes", recalcó el ministro.

En concreto, "nos interesa mucho simplificar el sistema, simplificar y dar certeza jurídica a los contribuyentes. Yo creo que esos son temas muy importantes", sentenció Larraín.

Conapyme: Otra cosa es con guitarra

Desde la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), su presidente, Juan Araya, ve con distancia la posibilidad de una baja de tasa,

"Para todos los gobiernos con guitarra es distinto, porque van a necesitar mayores recursos para el montón de proyectos que están ya establecidos y para nuevos proyectos", comentó.

"Hay varios comentarios sobre que había que mantener el nivel de ingresos del Estado, ya que hay un déficit y se están solucionando los problemas reales, y sin plata no se puede solucionar ni la salud ni la educación", recalcó.