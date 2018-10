Presidente del Senado pide explicaciones: Aumento del Presupuesto no calza

El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), afirmó este martes que las cifras del proyecto de Presupuesto 2019 elaborado por el Gobierno, y presentando ante el Congreso, no dan para decir que se expanda el gasto en 3,2 por ciento.

"Dicen que va a crecer 3,2 respecto a qué, no está claro respecto a qué habla de 3,2. Respecto al Presupuesto anterior no calza. Es, de hecho, 2,6 (por ciento) no más si hacemos el cálculo", aseguró, al iniciarse la discusión en el Congreso del Presupuesto para el próximo año.

Montes añadió que hicieron "estimaciones para distintas respuestas y no nos da, y esperamos que en el curso de los días se vayan clarificando. Ahora no se clarificaron en la respuesta".

Senador UDI: Es razonable pedir explicación

Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma sostuvo que la inquietud de Montes es válida y que debe ser aclarada.

"Es la primera discusión importante y es correcta. El Parlamento tiene que ser exigente, es entendido que hay una cifra que parece razonable que la expliquen bien respecto de qué se calcula. La pregunta (de Montes) me parece bien", aseveró.

El parlamentario indicó que se le pidió "al director de Presupuestos (Rodrigo Cerda) que detallara paso por paso cómo se llega a ese 3,2 por ciento. Me parece que hay un buen ambiente".

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos se volverá a reunir este miércoles, siendo convocada la sesión para el mediodía, para poder escuchar la exposición del director de Presupuestos con su informe de finanzas públicas.

En la oportunidad se le pedirá profundizar la explicación que esbozó este martes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien sostuvo que el Presupuesto, para concluir que se expande en 3,2 por ciento, se calcula sobre el erario aprobado el año pasado para este 2018.

A ello, indicó Larraín, se debe agregar el reajuste al sector público que vino después, leyes especiales aprobadas posteriormente y también las medidas de contención del gasto, los recortes realizados hace un par de meses.