Gobierno realizó catastro por granizada: Hay más de 32 mil hectáreas agrícolas afectadas

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, visitó los sectores que se vieron afectados por la granizadas que sorprendió a la Región de O'Higgins y la Región del Maule.

El ministro confirmó que son cerca de 32.600 hectáreas agrícolas afectadas entre la zona del Maipo y la localidad de San Carlos y que la zona más crítica tras este fenómeno se concentra en la Región de O'Higgins entre Mostazal y Rengo.

"Al productor que le tocó el granizo es prácticamente una pérdida total. Estamos hablando de que hay más o menos 32.600 hectáreas afectadas entre Maipo y San Carlos y de ellas hay 4.220 hectáreas que son pérdida total", señaló Walker.

La autoridad de Gobierno además destacó que "eso si lo llevamos a un valor de exportación estamos hablando entre 170 millones y 220 millones de dólares más la cantidad de empleos que acá se pierden. Acá había 190 personas raleando ayer (sacando frutos) y hoy día no están porque no hay nada que ajustar, porque esa fruta fue dañada por el granizo".

La agricultura genera 750 mil empleos y la fruticultura en particular, 450 mil.

El lamento de los productores

En tanto, el gerente general de la empresa Ralco Limitada, Alejandro Vial, lamentó las pérdidas y aseguró que estas pueden aumentar.

"Este campo, en el que estoy yo, creo que la pérdida está cerca del ciento por ciento. Se calcula que todo el fruto está afectado, hay varios vecinos acá que estamos con las mismas pérdidas y las mismas situaciones. Es una pérdida muy fuerte: daña el fruto y daña la parte laboral", señaló Vial.

El ministro señaló que el impacto de falta de empleo lo iba a a sufrir principalmente la Región de O'Higgins y que desde el Gobierno iban a prestar toda la ayuda necesaria para intentar solventar el "capital de trabajo".

Ministro Antonio Walker señala que son alrededor de 32 mil hectáreas afectadas tras granizada y cerca de cuatro mil con pérdida total. El epicentro de los daños se concentra en O'Higgins y esperan de aquí al viernes obtener un catastro final @Cooperativa pic.twitter.com/i0jsPyx0IL — Nicolás (@nicourzuab) 14 de noviembre de 2018

En el caso de Juan Parraguez y su familia tienen un pequeño predio en la comuna de Graneros y explicaron que están evaluando qué hacer con los trabajadores ya que la pérdida fue de entre un 70 y un 90 por ciento.

"Tenemos nosotros 17 trabajadores que habíamos contratado para la temporada, para la poda, el raleo, el brote y la cosecha, y hoy día decidimos dejarlos. Los pusimos a cortar pasto, a cortar leña mientras hay que ver qué hacer", explicó.

"La idea es no pararlos, pero también de dónde sacamos los recursos para mantener a esa gente porque son 17 familias, no es menor, más los que se contrataban para la cosecha que ya no se va a poder hacer", manifestó.